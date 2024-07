Caso Newey: sempre più vicino ad Aston Martin?

Aumentano le voci sul futuro di Adrian Newey: l’ingegnere britannico sembra essere sempre più vicino all’Aston Martin, ma ancora nessuna conferma ufficiale

Il caso di Adrian Newey, quest’anno, sembra essere interminabile. Appaiono infatti inarrestabili le voci sull’ingegnere britannico. Associato in precedenza a numerose scuderie, oggi Newey sembra essere particolarmente vicino all’Aston Martin, da sempre una delle prime squadre ad aver mostrato interesse per il progettista. Ancora nessuna conferma ufficiale, ma un’indiscrezione, ad oggi, prevale sicuramente sulle altre. Il genio britannico, stando alle parole del giornalista della BBC Andrew Benson, risulta essere attivamente impegnato con il team di Silverstone.

Secondo molti, l’Aston Martin risulta essere la sua destinazione più probabile, anche se altrettante voci hanno associato, nell’ultimo periodo, il progettista anche alla McLaren. Ma ci vorrà ancora del tempo per conoscere la decisione finale. Stando al suo accordo con la Red Bull, Adrian Newey non potrà annunciare il suo prossimo team prima di settembre. Tralasciando però questo aspetto, l’allontanamento tra l’ingegnere britannico e il team di Milton Keynes nel 2025 è ufficiale. Ignota rimane solo la prossima destinazione.

Aston Martin sempre più nel mirino

Nelle ultime settimane, Aston Martin è sicuramente il team che ha guadagnato più attenzione da Newey. Come prima cosa, basti pensare all’offerta di 100 milioni di dollari fatta tempo fa da Lawrence Stroll. In secondo luogo, da ricordare è che il sessantacinquenne è stato, recentemente, in visita alla fabbrica dell’Aston a Silverstone. E, secondo voci di corridoio, sembra che ne sia rimasto alquanto impressionato.

Ma Andrew Benson ha già fatto un passo avanti, e dà per scontato un impegno tra Adrian Newey e il team di Stroll. “Fonti di alto livello nello sport dicono che Newey sia attivamente impegnato con Aston Martin in questo momento, e che questa sembra essere la sua destinazione più probabile” afferma Benson sul sito web della BBC. Tuttavia, va anche sottolineato che il giornalista britannico indica la McLaren come “un’altra possibilità” e che, ancora oggi, “Newey non abbia deciso dove andare“. D’altra parte, ha anche confermato quanto riportato la settimana scorsa dall’Italia: Newey sembra aver scelto di rimanere in Gran Bretagna. Il giornalista della BBC, infatti, conclude il suo intervento: “Si dice che le possibilità che vada alla Ferrari siano diminuite significativamente“.