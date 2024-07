UFFICIALE: MoneyGram Haas F1 Team e Scuderia Ferrari rinnovano la partnership

É stata confermata l’estensione della partnership tra la Haas F1 Team e la Scuderia Ferrari. Il team americano continuerá a utilizzare le unitá di potenza della scuderia di Maranello fino al 2028 compreso. L’inizio degli accordi tra i due tempi ebbe inizio nel lontano 2016, per un totale di 178 gran premi insieme.

Oggi questo accordo continua e si inserisce in uno scenario alquanto interessante. Come sappiamo, infatti, nel 2026 avrá luogo il cambio di regolamento per i propulsori e dunque continuare a usufruire di power unit del medesimo fornitore garantisce stabilitá al team americano.

“Sono entusiasta di estendere il nostro rapporto con la Scuderia Ferrari fino al 2028“, ha commentato Ayao Komatsu, Team Principal del MoneyGram Haas F1 Team. “Come organizzazione abbiamo sempre gareggiato solo con propulsori Ferrari e avere una stabilità costante nel passaggio alla prossima serie di regolamenti sulle unità di potenza è una parte fondamentale del nostro continuo sviluppo”.

“Il rapporto con la Scuderia Ferrari è sempre stato speciale per noi – sono stati fondamentali nella genesi del programma nei primi giorni e hanno continuato ad essere un prezioso partner tecnico per noi nel corso delle ultime nove stagioni. […] Questo annuncio è solo un altro esempio dell’ambizione a lungo termine del MoneyGram Haas F1 Team – il nostro investimento e la crescita nello sport continua”, ha poi concluso.

Utilizing Ferrari Power Units Through to 2028 🏁

We’re delighted to confirm the extension of our long-running technical partnership with Scuderia Ferrari through to the completion of the 2028 FIA Formula 1 World Championship season.#HaasF1

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 16, 2024