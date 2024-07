Haas: sempre un passo avanti

Preparata a partire dall’attuale stagione di Formula 1 per essere in fondo alla griglia, la Haas ha di gran lunga superato le aspettative

Con due sesti posti consecutivi di Nico Hulkenberg che hanno spinto la squadra verso la prima posizione della lotta a centrogruppo e ora impegnata in una serrata lotta con Racing Bulls per il sesto posto nel campionato costruttori, la Haas sembra un passo avanti e lo stesso pilota tedesco l’ha definita una “fantastica rimonta”.

Ma ciò che è importante capire riguardo ai sorprendenti progressi della Haas quest’anno è il fatto che questa non è la storia di un team che si limita a produrre una vettura migliore fin dall’inizio e a raccoglierne i frutti.

Invece, nonostante il suo VF-24 rappresenti un miglioramento rispetto al suo predecessore, la chiave del suo miglioramento in termini di forma è stata il modo in cui è riuscito a mantenere la traiettoria del suo programma di sviluppo stagionale.

E questo progresso costante ha avuto un impatto perché è qualcosa che altri team hanno faticato a realizzare. Dopo tutto, questo è un anno in cui gli aggiornamenti sono ormai ampiamente caratterizzati come “upgrade” o “downgrade” a seconda del loro successo.

Haas non è comunque esente dai problemi ma è un passo avanti

Ad esempio, la Ferrari ha dovuto affrontare di recente alcuni problemi con il nuovo fondo introdotto al Gran Premio di Spagna, che ha fatto riaffiorare i problemi di porpoising.

E l’Aston Martin ha scoperto che un nuovo pacchetto presentato al Gran Premio dell’Emilia Romagna ha reso la sua AMR24 più difficile da guidare al limite, il che ha ostacolato la sua lotta nel gruppo di centrocampo.

Per entrambi i team, trovare una via d’uscita da queste difficoltà è reso più arduo dal fatto che le nuove parti hanno portato aspetti positivi in ​​termini di deportanza, ma hanno innescato conseguenze indesiderate che hanno limitato i guadagni nel mondo reale.

Questo fenomeno per cui gli aggiornamenti non portano tutto ciò che ci si aspetta sembra essere una tendenza delle auto attuali, e non è immune nemmeno Haas, che ha intrapreso un viaggio per scoprire quali delle sue nuove parti funzionano e quali no.

Ma come il team più piccolo della F1 sia riuscito a dominare la situazione così bene, mentre i suoi rivali con budget più grandi sono in difficoltà, è una questione intrigante, alla quale la squadra stessa non ha una risposta ovvia.

Il lavoro di squadra è tutto in Haas

Il boss della Haas F1, Ayao Komatsu, afferma che secondo lui non c’è nulla di unico che la sua squadra stia facendo e che gli altri non stiano facendo, ma sospetta che dipenda semplicemente da una nuova mentalità instillata quest’anno.

Alla domanda su quale sia il segreto del successo di Haas, ha risposto: “Onestamente non lo so, l’unica cosa che possiamo dire è che stiamo lavorando insieme”.

“Anche quando forniamo nuove parti, come la sequenza di aggiornamenti dopo Miami, in realtà non abbiamo consegnato tutto ciò che pensavamo di consegnare, dai numeri della galleria del vento ai numeri CFD”.

“Non si sa mai in anticipo cosa ci siamo persi, perché è molto facile sbagliare.”

I costanti progressi che la Haas è riuscita a realizzare quest’anno grazie ai suoi aggiornamenti sono in netto contrasto con come sono andate le cose nel passato del team.

L’anno scorso, un importante pacchetto di sviluppo portato al Gran Premio degli Stati Uniti non ha funzionato e i suoi difetti sono emersi ad Abu Dhabi quando Hulkenberg, che era tornato alla vecchia specifica per il finale di stagione, l’ha ampiamente superata in qualifica.

Nel 2019, anche la Haas ha attraversato un periodo in cui ha scelto di abbandonare una serie di aggiornamenti che aveva introdotto per tornare a specifiche precedenti che sembravano migliori.