Aston Martin intensifica le offerte: vuole Newey

Aston Martin sta facendo di tutto per assicurarsi Adrian Newey, mettendo sul tavolo ingenti offerte

È caccia ad Adrian Newey, con Aston Martin che intensifica le offerte al fine di poterselo mettere in saccoccia. La favorita rimane Ferrari, che tuttavia ha bisogno di correre ai ripari vista la recente notizia di una visita alla fabbrica del team britannico da parte dell’ex Red Bull. Non è una novità che gli inglesi siano interessati a lui, con Lawrence Stroll che, a marzo, aveva già fatto un’offerta personale.

Mentre l’ingegnere valuta le varie proposte, fonti lo vedono protagonista di una “visita segreta” in casa Aston Martin. Si pensa che ai membri sia stato chiesto di lasciare lo stabilimento durante la visita, per evitare la diffusione di notizie varie. Sebbene il britannico possa sembrare più vicino a Ferrari, rimangono molti dubbi sulla sua volontà di affrontare lo sconvolgimento che porterebbe il suo arrivo, soprattutto in un’altra nazione. Uno spostamento in un altro team inglese, dove non mancano le parti interessate, sarebbe più logico.

L’Inghilterra come scelta più logica?

L’Aston Martin ha sicuramente tutti i caratteri che Newey vorrebbe vedere. Il suo trasferimento lo porterebbe inoltre a un ricongiungimento con il suo direttore tecnico in Red Bull, Dan Fallows. Ciò darebbe anche inizio alla collaborazione con Fernando Alonso, pilota del team, con cui l’ingegnere britannico ha dichiarato più volte di voler lavorare.

Lo stesso Alonso ha espresso, nel corso della passata stagione, la sua volontà di voler lavorare con il “mago dell’aerodinamica”. “È una leggenda di questo sport. Siamo stati molto vicini alcune volte a lavorare insieme e ne abbiamo parlato. Vorrei un giorno poter lavorare con lui… guiderò l’Aston Martin Valkyrie a casa. Forse sentirò già qualcosa quando salirò a bordo e questo mi renderà felice“, ha dichiarato.

Anche il Cavallino vuole presto concludere le trattative con Newey, perciò non esiterà quindi a rispondere alle avance fatte da Aston Martin. Sembra che anche il direttore tecnico del team di Maranello, Enrico Cardile, abbia recentemente ricevuto alcune proposte proprio dal team britannico. Ciò significa che, se un eventuale arrivo dell’ex Red Bull mettesse in ombra i contributi del ferrarista, egli avrebbe davanti a sé un’alternativa.

Di: Lavinia Masciocchi