Carey: “La Formula 1 ripartirà il prima possibile”

Dalla settimana del GP d’Australia, la Formula 1 ha subito una forte battuta d’arresto.

Infatti, dopo la cancellazione della prima tappa della stagione, La FIA e Liberty Media hanno posticipato gli appuntamenti in Bahrain e in Vietnam e anticipato la pausa estiva nei masi di marzo e aprile, con la durata di 21 giorni.

Durante la conferenza telefonica di giovedì, Carey, Ross Brawn, i capi squadra e Jean Todt hanno deciso all’unanimità di ritardare l’introduzione dei nuovi regolamenti al 2022.

“A causa della situazione finanziaria attualmente instabile, è stato concordato che i team utilizzeranno il telaio 2020 anche durante la stagione 2021. Inoltre, abbaimo introdotto l’argomento sul potenziale congelamento di ulteriori componenti, di cui però discuteremo a tempo debito”, ha così annunciato il presidente del Circus

On Thursday, F1, the FIA and the 10 teams agreed to delay the introduction of the 2021 technical regulations by a year ⏳

Here’s an in-depth look at the detail of the agreement and what it all means for the teams on and off the track 👀#F1 https://t.co/YkpPLIiPTh

— Formula 1 (@F1) March 19, 2020