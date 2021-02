BWT, chi saranno le pink panthers nel 2021?

BWT sarebbe alla ricerca di nuovi partner per il 2021, ma dopo il no della Haas una sola scuderia potrebbe rilevare il titolo di pink panthers

Dal suo ingresso in qualità di main sponsor della Force India nel 2017, BWT (Best Water Technology) ha portato in dote alle proprie vetture il titolo di pink panthers. L’azienda è rimasta al fianco della scuderia inglese anche dopo il fallimento e il successivo acquisto da parte di Lawrence Stroll nel progetto Racing Point. Dopo il reband della team in Aston Martin Cognizant però non ci sarebbe stato più posto per il brand austriaco, costretto a cercare così nuovi partners. Secondo gli addetti ai lavori due squadre sarebbero in lizza per la partnership, la Haas e la Williams.

Secondo Motorsport-Total, la BWT avrebbe potuto essere uno degli sponsor di Mick Schumacher, ipotesi avanzata dopo un’intervista dello zio del tedesco, l’ex-pilota Ralf. L‘emittente tedesco RTL invece ha subito smentito tale evenienza, dichiarando: “Difficilmente vedremo Mick Schumacher in rosa nel 2021. Secondo le informazioni in possesso di RTL/ntv, BWT non sponsorizzerà il team statunitense Haas con il quale Mick disputerà la sua prima stagione in Formula 1″. Chiuse dunque le porte della scuderia di Kannapolis dunque, per l’azienda specializzata in sistemi di trattamento per l’acqua resterebbe invece ancora aperta l’opzione Williams.

Alla domanda del quotidiano online Motorsport.com, il team inglese con sede a Grove ha dichiarato: “La Williams Racing sta seguendo un’interessante direzione per quanto concerne la strategia commerciale del brand che si traduce in notevoli interessi all’alba di una nuova era per il team. Data la loro natura, questi sono argomenti di discussione confidenziali. Per nostra policy non commentiamo alcun tipo di speculazione in merito”. Per scoprire se le FW43B erediteranno il titolo di pantere rosa non resta dunque che attenderne la presentazione, programmata per il 5 marzo.