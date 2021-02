Williams: la FW43B sarà presentata il 5 marzo

Il 5 marzo inizierà una nuova era per il team inglese al primo anno senza un membro della famiglia Williams

Dopo una 2020 segnato da leggeri segnali di ripresa, il 2021 sarà l’anno della rinascita per la Williams? Presto per dire già da questa stagione arriveranno i frutti della nuova proprietà, intanto è stata decisa la data di presentazione della nuova macchina, la FW43B: il prossimo 5 marzo. La notizia è arrivata tramite un annuncio sui canali social del team.

Nel video pubblicato oltre a vedere la data di presentazione è possibile ascoltare anche il sound della nuova power unit Mercedes. Per l’occasione infatti a Groove hanno scelto di realizzare il cosidetto fire-up, per far sentire la power unit che spingerà non solo la Williams, ma anche la McLaren di Norris e Ricciardo, la Aston Martin di Stroll e Vettel e ovviamente la Mercedes.

IMPERATIVO LASCIARE LE ULTIME POSIZIONI

I piloti, confermati già da luglio scorso, saranno George Russell e Nicolas Latifi. La speranza è che finalmente il team inglese, con l’appoggio dei fondi di Dorliton Capital, possa lasciare i bassifondi della classifica e tornare a competere per posizioni degne della Williams e della storia che contraddistingue questo team.

Negli ultimi due anni, solo una volta una Williams ha conquistato la top ten, ed è stato nel 2019, con Robert Kubica in Germania. Nel 2021, l’obiettivo minimo sarà proprio quello di tornare quantomeno in zona punti. Russell in un paio di occasioni ha sfiorato l’impresa, ma o per errori del giovane talento o per eventi sfortunati alla fine le occasioni sono sempre sfumate.

Al di là dei risultati sportivi, la FW43B sarà un’auto storica: sarà infatti la prima che girerà in pista senza che un membro della famiglia Williams la valuti dal muretto. E’ la fine di un’epoca, ma l’augurio è che sia l’inizio di una nuova storia.