La Formula 1 potrebbe approdare a Madrid

Il sindaco Angel Sanchez sogna un circuito in grado di ospitare sia la Formula 1 che la MotoGP

Madrid ha dato il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo autodromo a Morata de Tajuna, un piccolo comune che dista pochi chilometri dalla capitale spagnola. Il progetto sembra molto ambizioso, e ha l’obiettivo dichiarato di entrare nei calendari di Formula 1 e MotoGP. “Vogliamo un autodromo in funzione 280 giorni all’anno, così da organizzare non soltanto le gare, ma anche concerti durante la stagione estiva. Non penso che ci saranno difficoltà ad ottenere le autorizzazioni, perchè sarà costruito in un ambiente degradato e in un terreno improduttivo”, ha dichiarato il sindaco Angel Sanchez.

Il progetto, che ha un costo complessivo vicino ai 12 milioni di euro, sta quindi per partire. Si stima che per poter vedere il circuito di Morata all’interno dei calendari bisognerà attendere dai quattro ai cinque anni, spingendo Liberty Media verso una rotazione con il circuito di Barcellona. Va ricordato che la Formula 1 manca a Madrid ormai dal 1981, quando sul circuito di Jarama Gilles Villeneuve vinse una storica gara al volante della 126 CK progettata da Mauro Forghieri.

La F1 a Madrid

“E’ un’idea di cui siamo molto entusiasti. La Spagna è un paese leader in termini di infrastrutture per il motorsport e la possibilità di un circuito come questo in una città leggendaria come Madrid metterà ancor più in risalto il nostro marchio. Ci metteremo a totale disposizione degli organizzatori e speriamo di poterlo ammirare in un futuro non troppo lontano.“, ha dichiarato Manuel Avino, presidente della Royal Spanish Motorsport Federation. Il circuito sarà lungo 4,5 chilometri e avrà un rettilineo di 650 metri. Sarà composto da 6 curve a destra e 7 a sinistra.