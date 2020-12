Buemi-Vips: in pista con Red Bull a fine stagione

Il collaudatore e terzo pilota di vecchia data, Sebastien Buemi, affiancherà il ventenne Juri Vips nell’intera giornata di test post stagione ad Abu Dhabi la prossima settimana

Continuano a delinearsi le line-up piloti in occasione dei test post stagione. Juri Vips, pilota ventenne di origine estone che è stato impegnato in Formula 2 e Formula Regional, avrà la chance di salire sulla RB16 2020 al termine della stagione, in occasione dei test di Abu Dhabi. Con lui, il ben più conosciuto ed esperto Buemi, già terzo pilota e collaudatore del team di Milton Keynes. I due si sono detti entrambi molto entusiasti per l’avvenimento, che riporterà Sebastièn a correre con una vettura di Formula 1 per la prima volta dopo molto tempo. Vedremo quindi presto la coppia Buemi-Vips a lavoro in pista su Red Bull al termine di questa stagione.

Pleased to announce Juri Vips and @Sebastien_buemi

BUEMI-VIPS: IN PISTA CON RED BULLA A FINE STAGIONE; UN ANNO SFORTUNATO PER VIPS E UNA GRANDE OCCAISONE PER BUEMI

Vips ha da poco completato i 300 km di test da effettuare prima di potersi calare nell’abitacolo di una vettura di Formula 1. “Sono estremamente grato per l’opportunità che Aston Martin Red Bull Racing mi ha dato di guidare la RB16 al Young Driver Test di Abu Dhabi“, ha dichiarato, “Questa sarà la prima volta che guiderò un’attuale macchina di Formula 1, dopo aver percorso i miei 300 km con una RB8. Ci sarà molto da imparare, ma mi assicurerò di prepararmi il più possibile ed è stato bello per me essere con il team come pilota di riserva nelle ultime gare“. Il giovane aveva infatti sosituito il terzo pilota Red Bull, Buemi, quando quest’ultimo aveva avuto altri impegni.

Buemi, che è arrivato quarto nel campionato di Formula E 2019-20, prima di vincere la terza 24 Ore consecutiva di Le Mans con Toyota, tornerà in Formula 1 dopo ben sun anno e mezzo di assenza. “Non guido la macchina dai test Pirelli dello scorso anno a Silverstone, quindi il test ad Abu Dhabi è molto importante per me“, ha detto il 32enne, “Passo molto tempo a lavorare al simulatore e se hai l’opportunità di guidare la macchina reale è molto meglio“. “Così posso dare un feedback su come si comporta il simulatore rispetto alla macchina reale. Dà anche l’opportunità a un pilota di fornire un feedback in più alla squadra. È una grande opportunità e non vedo l’ora“.

Come riporta Autosport.com, l’Alfa Romeo ha invece chiamato il pilota di riserva Robert Kubica nel test post stagionale, e il pilota polacco guiderà anche la vettura di Antonio Giovinazzi per le FP1 al GP di Abu Dhabi. Al suo fianco, il secondo classificato della F2 Callum Ilott.