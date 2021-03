Budkowski: “Partenza di Abiteboul uno shock”

Il direttore esecutivo dell’Alpine Marcin Budkowski ha definito uno shock la partenza e addio dell’ex-Team Principal Cyril Abiteboul

Quando ormai tutto sembrava delineato in casa Alpine, l’addio del Team Principal Cyril Abiteboul ha sorpreso tutti. L’ingegnere francese ha fatto parte del direttivo Renault per sette anni, prima del rebrand del marchio in Alpine. Il nuovo CEO del team d’oltralpe Laurent Rossi ha così deciso di riassegnare le competenze da Team Principal a due nuove figure, l’ex-Team Manager di Sukuzi e Yamaha Davide Brivio e Marcin Budkowski. Proprio Budkowski, durante il lancio della nuova monoposto del team di Enstone, avrebbe definito la partenza di Abiteboul uno shock per l’intero team.

“Non appena ne siamo venuti a conoscenza, la notizia ha rappresentato una sorpresa e uno shock per tutti” – ha dichiarato Budkowski – “ma eravamo già pronti per la stagione. Il progetto era già ben avviato. A causa del COVID, negli ultimi tempi Cyril aveva avuto problemi a raggiungere la fabbrica di Enstone. La sua assenza non ha interferito con lo sviluppo del progetto. Sul posto avevamo un nuovo management team. Era appena stato annunciato l’arrivo di Laurent, che è venuto in azienda per un paio di giorni, durante i quali ha potuto incontrare molte persone, vedere la macchina ed essere aggiornato sui piani per il 2022″.

“La riorganizzazione è stata immediata. Abbiamo una nuova squadra e i nostri obbiettivi sono rimasti ben chiari e immutati”. Lo scorso 2 marzo la scuderia francese ha svelato la monoposto con cui competerà nella stagione 2021, la A521. Alonso ed Ocon hanno già avuto l’opportunità di calarsi nel cockpit il 3 marzo in occasione del consueto filming day post-presentazione. Per vederli ufficialmente in azione bisognerà aspettare i test pre-stagionali a Barcellona, in programma dal 12 al 14 marzo.