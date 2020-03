Brown: “Tutti i team raggiungeranno il limite del budget cup”

Zak Brown, il CEO della McLaren, afferma che metà della griglia di Formula 1 raggiungerà il limite massimo del budget quando entrerà in vigore dal 2021.

Dal 2021 i team saranno limitati a spendere 175 milioni di dollari per stagione, anche se alcuni costi come i salari dei piloti e quelli per i tre dirigenti dei team più pagati saranno esenti, alcuni team come Renault e Racing Point pensavano che il limite fosse ancora troppo alto, qualcosa su cui Brown è d’accordo, ma capisce la necessità di scendere a compromessi per tutti i dieci team.

Inoltre il CEO della McLaren, si aspetta che metà di questi team raggiungeranno il limite massimo del budget dal 2021 e lo stesso team di Brawn ha ammesso che loro saranno fra questi: “Penso che mi piacerebbe vedere il budget cup, quello che era stato inizialmente stabilito, ma quando si cerca di mettere insieme 10 squadre, ci sono ovviamente dei compromessi che devono essere raggiunti“.

LE OSSERVAZIONI