Bearman si sdoppia: la riserva va anche a Haas

Ollie Bearman pronto a correre per due team, il britannico è entusiasta e rende speranzosi in Haas

Cambiamenti nel mondo delle corse. La novità in Haas non tardano a mancare. Dopo l’addio a Steiner, il team americano ha aggiunto ufficialmente alla propria troupe di lavoro un nome giovane che si è distinto soprattutto nell’ultimo anno in Formula 2. Pare così che Ollie Bearman, oltre a ricoprire il ruolo di pilota di riserva per Ferrari nel 2024, lo farà anche per la squadra Haas, al fianco di Fittipaldi.

Quindi il diciottenne inglese, grazie alla possibilità di essere pilota di riserva Haas, potrà partecipare a più Gran Premi, dopo aver già corso lo scorso anno per le prove libere di Messico e Abu Dhabi con Haas. Quest’ultimo weekend a Barcellona ha tra l’altro fatto compagnia a Arthur Leclerc, entrato anche lui da poco in Scuderia per il ruolo di collaudatore. A questo punto i Gran Premi a cui può partecipare Bearman aumentano a sei: Imola, Barcellona, Silverstone, Messico, Ungheria e Abu Dhabi.

We’ve got @OllieBearman behind the wheel of the F1-75 today at the Circuit de Barcelona-Catalunya 👊 pic.twitter.com/p3wqILiDCT — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 31, 2024

Chiaramente la carriera di Bearman non si baserà solo sull’inserimento in Formula 1, ma continuerà anche nella Formula 2 nel team Prema. Fittipaldi invece guida in IndyCar con Rahal Letterman Lanigan Racing. Ha messo quindi in chiaro di voler continuare a supportare Haas come riserva con Bearman, ma nei weekend in cui non è impegnato nell’altra scuderia. Il suo impegno in IndyCar finisce il 15 settembre e lo lascerà totalmente libero per gli ultimi cinque weekend del mondiale, inclusi quelli negli USA e in Brasile.

Dita incrociate nella scuderia di Komatsu

Oliver avrebbe fatto un lavoro eccezionale per la scuderia americana e ha lavorato per bene nei weekend in cui è stato coinvolto nei test. Komatsu avrebbe ammesso di aver pensato per lui a delle opportunità che andassero oltre le FP1 già da un po’. “Testarlo è un’opportunità per lui di fare progressi e magari garantirsi un posto in una macchina di Formula 1”, aggiunge il team principal. “Pietro invece è con noi da sei stagioni ed è molto probabile che continui perché ha contribuito molto, dentro e fuori la pista. È un pilota full-time della Indy, grazie a noi può continuare a fare ciò che ama e correre anche per la nostra famiglia”.

Bearman è felice di essere parte del Team Haas per la prossima stagione. La considera una grande possibilità per fare esperienza, così come lo è stata l’anno scorso. “Ci sono un bel po’ di eventi in cui prenderò parte alle FP1 e ciò mi entusiasma”. Lo stesso pensa Fittipaldi che si dice entusiasta di far parte del team di sviluppo di Haas e pronto a fare del proprio meglio per migliorare la sua condizione.

Francesca Luna Barone