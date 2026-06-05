GP Monaco, Mercedes: “Giornata difficile”

Venerdì alquanto complicato per la Mercedes, al via del weekend del GP Monaco: le parole dei piloti

È iniziato il weekend del GP Monaco, con le due sessioni di prove libere andate in scena venerdì, anche per il team Mercedes e i suoi alfieri, Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Entrambi i piloti, sono scesi in pista utilizzando tutti e tre le mescole portate da Pirelli, in particolare le Hard e le Medium sia nella prima che nella seconda sessione.

Antonelli e Russell, hanno lavorato con differenti set-up in occasione della prima sessione, per poi concentrarsi su alcune nella seconda sessione, tutto in preparazione del weekend, specialmente per le qualifiche, fase molto importante sul difficile tracciato di Montecarlo. Andando a guardare i tempi cronometrati, è emerso che tra George Russell e Kimi Antonelli, che hanno chiuso la sessione pomeridiana in quarta e quinta posizione, c’è un gap di appena 1 decimo.

Giornata particolarmente difficile, per entrambi, i quali hanno spesso riferito di non sentire la loro vettura nella giusta finestra, in termini di bilanciamento, con le temperature degli pneumatici e una certa instabilità riscontrata nel settore centrale.

All’inizio del weekend, è apparsa una Ferrari particolarmente in forma, e che ha concluso entrambe le sessioni nelle prime due posizioni. Da qui, la possibilità che siano date tra le favorite a conquistare la pole position in qualifica.

Mercedes, di sicuro non vorrà restare a guardare. Nel corso della serata, il team sarà impegnato nel preparare al meglio, la giornata di sabato: il prossimo test utile, sarà la terza sessione di prove libere, in vista delle qualifiche del pomeriggio, durante la quale partirà la contesa alla pole position per il GP Monaco che scatterà domenica alle 15.00.

Russell: “Avremo del lavoro da svolgere”

“Abbiamo visto degli ottimi miglioramenti tra le due sessioni di prove libere, ma se vogliamo essere nella lotta per la pole position e la vittoria, dovremmo fare un significativo passo in avanti nel corso della notte. Sicuramente promette bene, in quello che sarà il nostro weekend più impegnativo e della stagione,” ha esordito George Russell, nelle dichiarazioni rilasciate al termine di questa giornata.

“Guardando a quanto successo oggi, ci aspettiamo di vedere la Ferrari davanti a noi. Si sono dimostrate molto forti qui. Le loro vetture, storicamente, e a livello meccanico sembrano andare molto bene, su questo tipo di tracciato. Ed è così che è andata la giornata, ma è stata una sorpresa vedere anche la Red Bull, così competitiva,” ha proseguito il britannico.

Concluso questo venerdì, ora il focus va verso il prosieguo del weekend. Il team Mercedes, sa che dovrà lavorare molto, per poter trovare il giusto set-up ed essere così in lotta per i più importanti obiettivi.

“Avremo un bel po’ di lavoro da svolgere, per poterci inserire nella mischia; abbiamo qualche idea, su dove migliorarci, e sappiamo che dobbiamo abbassare il tempo sul giro. Se il lavoro, sarà fatto perfettamente e con il massimo dell’impegno, allora speriamo di poter nella lotta,” ha così concluso, Russell.

Antonelli: “Speriamo di poter essere nella mischia domani”

“È stato il più difficile venerdì della stagione. Ho avuto difficoltà con la vettura, specialmente nel settore centrale e che stava limitando la nostra velocità. Abbiamo provato, diversi set-up e che ci hanno fornito molti ottimi dati. Questi ci aiuterà, a valutare il lavoro che avremo da fare nel corso della notte, e quali modifiche da fare per le FP3 e le Qualifiche,” le prime parole di Andrea Kimi Antonelli, al termine del venerdì di prove libere del GP Monaco.

“Le Ferrari si sono dimostrate di essere in un’ottima posizione. Sappiamo, che loro tipicamente vanno molto bene a Monaco, e sembrano proprio loro i favoriti per domani. Sappiamo che, avremo ancora tempo per noi, per risolvere le difficoltà nella vettura, e migliorarla. Perciò, speriamo di poter fare un passo in avanti, ed essere nella mischia domani,” ha aggiunto il leader del campionato.