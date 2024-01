Test Pirelli: prove per la Ferrari sul circuito di Barcellona

Giorni di test Pirelli sul circuito di Barcellona per la Scuderia Ferrari in vista della stagione 2025

Test Pirelli in atto a Barcellona per i piloti Ferrari. I due attuali piloti della Scuderia del Cavallino Rampante si sono alternati alla guida della SF-23 sul tracciato di Catalogna. Pronti per aiutare ad esaminare, e sviluppare, gli pneumatici 2025, nonostante le incertezze trapelate gli scorsi mesi, poi messe a tacere. Percorrendo una distanza equivalente a quella di due Gran Premi, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno proceduto così anche ad allenarsi in vista dell’inizio della nuova stagione di Formula 1. Ormai quasi imminente.

Ma in Spagna Sainz e Leclerc non erano gli unici presenti. Al circuito di Montmeló, infatti, si trovavano anche le due recenti aggiunte al team: Arthur Leclerc e Oliver Bearman. Rispettivamente nuovo pilota di sviluppo e pilota di riserva della squadra di Maranello. Entrambi alla guida della F1-75. Una delle prime esperienze per il più giovane dei fratelli Leclerc a bordo di una monoposto di Formula 1.

Tre giornate intere di prove

Tre sono state le giornate di prove al circuito di Barcellona-Catalogna per la Ferrari. Giornate svoltesi, secondo indiscrezioni, come programmato dalla Scuderia. Mentre i piloti meno veterani hanno unicamente guidato la F1-75, Leclerc e Sainz hanno manovrato entrambe le vetture. Anche i due alfieri della Ferrari, infatti, hanno percorso il circuito spagnolo al volante della monoposto realizzata per il 2022, notevolmente più lenta rispetto a quella dello scorso anno. Con una differenza ben evidente tra le due di quasi un secondo e mezzo.

Da ricordare è però che, nonostante sia stata utilizzata in pista, la vettura del 2022 non è stata parte integrante del test Pirelli. Possibile da eseguire solo con la monoposto della stagione precedente. Un test svolto quasi in totale segretezza, visto che solo l’azienda italiana è a conoscenza del tipo di pneumatico scelto e di chi lo stia testando. Solo in seguito alla raccolta dei dati, le informazioni verranno messe a disposizione di tutti i team. Soprattutto per evitare che uno di questi presenti vantaggi rispetto agli altri.

Martina Romeo