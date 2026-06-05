Una promessa rossa: R3TO omaggia Leclerc con il singolo “16”

Il singolo “16” del cantautore R3TO dedicato a Leclerc spiega alla perfezione lo speciale connubio tra il monegasco e il team di Maranello

R3TO è lo pseudonimo di Federico Torre, un rapper milanese di origini cilentane nato nel 1993. Nel panorama musicale italiano è conosciuto come “Sport Rapper”. Questo per il suo inconfondibile stile con cui coniuga la passione per il rap alla Formula 1 e al Motorsport. In concomitanza con uno degli appuntamenti più iconici del Circus a Monaco, R3TO giorni fa ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo: “16”, dedicato a Leclerc.

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In questo nuovo singolo, R3to racconta molto più di un semplice omaggio sportivo. La sua musica diventa il simbolo del perfetto connubio tra Leclerc e Ferrari, un legame costruito su passione, appartenenza e aspettative condivise. Quello tra il monegasco e il Cavallino Rampante, però, è un rapporto che non si misura soltanto in vittorie.

È la storia di una promessa ancora da mantenere, di un talento scelto per riportare il team di Maranello sul tetto del mondo. Finché quel titolo iridato non arriverà, il loro racconto resterà inevitabilmente incompleto. Ed è forse proprio questa incompiutezza a renderlo uno dei legami più affascinanti e intensi della Formula 1 contemporanea.

Un inno cinematografico che suscita un’epica emozione

Dopo brani di successo come “Rossa” e “44” che non solo hanno totalizzato milioni di streaming, ma hanno anche ottenuto rotazioni su Sky Sport F1 e nella playlist ufficiale della Formula 1 di Spotify, R3TO torna sulle scene con una vera e propria bomba. Un progetto altisonante dedicato al Predestinato del Cavallino Rampante. Una sorta di segno premonitore per il rinnovo annunciato mercoledì, simbolo di un sodalizio destinato a proseguire ancora per molto tempo e a infiammare le anime dei tifosi della Rossa.

Il brano non è soltanto un tributo speciale al pilota, ma si può definire un vero e proprio inno cinematografico, grazie al perfetto mix tra cultura urban e l’adrenalina tipica del Motorsport. Ma non solo, la scelta stilistica di integrare al suo interno le voci dei tifosi e il sound dei motori, catapulta chi l’ascolta sulle tribune, facendo una full immersion nella carriera di Leclerc. Dal giorno dell’uscita sino a oggi, la canzone ha ricevuto migliaia di ricondivisioni sui social da parte di persone di tutte le età.

Un brano che racconta valori e passione, apprezzato dallo stesso Leclerc

Lo stesso Charles Leclerc ha apprezzato 16, infatti R3TO a riguardo ha affermato a Sky: “Mi è stato riferito che, Charles ha ascoltato il brano, la sera in cui è uscito sulle piattaforme musicali. Lo ringrazio del video saluto che poi ho anche pubblicato sui miei social. Il repost sui propri social di Andrea Ferrari di un video contenente ‘’16’’, mi fa ben sperare che questo brano possa dare una carica aggiuntiva a Charles. Specialmente in un gran premio così speciale, come quello di casa”.

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Il cantautore ha proseguito spiegando i motivi della nascita di questo singolo. “Con ‘16’ ho voluto tradurre in musica tutti i valori e la passione che Charles Leclerc trasmette da anni ai suoi tifosi. Questo brano celebra la resilienza, la velocità e l’incredibile percorso che ha portato il giovane pilota monegasco ai vertici della Formula 1. Inoltre sa raccontare, con il giusto tatto, anche le sofferenze e i momenti più difficili della sua carriera. Sono certo che chiunque l’ascolti si sentirà parte dell’incredibile legame che unisce Leclerc, la Ferrari e i milioni di tifosi del Cavallino Rampante”. Il brano “16” di R3TO dedicato a Leclerc si può ascoltare su queste piattoforme: Spotify, YouTube, Instagram, TikTok.