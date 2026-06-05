GP Monaco, Ferrari: “Abbiamo ancora del lavoro da fare”

Dominio Ferrari nelle prove libere di venerdì

Si sono concluse le prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco, con la Ferrari protagonista grazie alla doppietta firmata Lewis Hamilton e Charles Leclerc nelle FP2. Nonostante in Ferrari sottolineino come i riferimenti del venerdì vadano interpretati con cautela, la SF-26 ha mostrato di poter lottare per la pole position. Hamilton ha infatti segnato il miglior tempo della giornata con 1:13.026, seguito da Leclerc con 1:13.137.

I due piloti hanno completato un totale di 131 tornate, provando tutte e tre le mescole per individuare il miglior bilanciamento e la combinazione ideale in vista delle qualifiche di sabato.

La FP1 è iniziata alle 13, con entrambi i piloti in pista con le Hard. Dopo la ripresa delle prove, che l’ incidente di Hadjar aveva interrotto, sono passati alle Medium, con cui hanno ottenuto i loro migliori tempi della prima sessione. I due piloti hanno utilizzato gli stessi pneumatici anche nella fase iniziale della seconda sessione di prove. Solo nella seconda parte della FP2 entrambi sono passati alle Soft, mescola con cui hanno registrato il miglior giro di giornata.

Domani i piloti Ferrari torneranno in pista per la terza sessione di prove, in programma alle 12:30, prima delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza del GP di Monaco.

GP di Monaco: e dichiarazioni di Leclerc e Hamilton

“È stata una giornata abbastanza complicata e abbiamo ancora del lavoro da fare. Soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento in frenata, ma adoro questa pista ed è sempre bello tornare a correre qui“, ha dichiarato Leclerc.

Il pilota monegasco ha poi aggiunto: “Domani la qualifica sarà molto combattuta e per questo spero che riusciremo a fare un passo avanti per lottare per la pole position”.

Hamilton ha invece affermato: “Nel complesso è stata una giornata positiva. La macchina si è comportata bene fin dai primi giri. Il team ha fatto un ottimo lavoro con le modifiche apportate tra le due sessioni riuscendo a completare il programma previsto senza particolari problemi. Monaco è sempre una sfida molto particolare: i dossi e le barriere vicinissime rendono difficile trovare il giusto bilanciamento e mettere insieme il giro perfetto. C’è ancora del potenziale da estrarre e questa sera ci concentreremo sui dettagli. Qui i margini sono molto ridotti e c’è del lavoro da fare in vista delle qualifiche di domani”.