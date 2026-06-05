GP Monaco, FP2: le Ferrari dettano legge, Verstappen insegue

GP Monaco, FP2: Hamilton e Leclerc in vetta, inseguiti da Verstappen e Russell

La Ferrari ripete l’epilogo delle FP1 di questa mattina. Lewis Hamilton ha siglato il primo tempo delle FP2 del GP di Monaco con un 1:13.026. Il Sir è partito fin dal primo momento con una buona fiducia, sintomo di come si stia sentendo bene su questa SF-26. Alle sue spalle il compagno di squadra Charles Leclerc con un ritardo di 111 decimi. I due della Rossa hanno fin da subito dettato il passo sul tempo, girando per la prima parte della sessione con gomme soft per poi fare gli ultimi giri con gomma media. Il vantaggio della scuderia italiana, secondo la telemetria, dovrebbe basarsi sulla percorrenza della chicane della Piscina. A frenare il troppo entusiasmo della Ferrari ci ha pensato Max Verstappen, che ha ottenuto il terzo tempo della sessione. L’olandese è l’unico della griglia che è riuscito a fare una simulazione del passo gara, provando sia la gomma morbida che quella media. A seguire ci sono le due Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, rispettivamente in quarta e quinta posizione, che si prospettano essere dei potenziali rivali per la gara.

Problemi per Norris e Perez, la sessione si conclude con una bandiera rossa

La difficoltà di McLaren rispetto agli altri top-team è evidente. Lando Norris è stato costretto a fermare la sua monoposto n.1 in pista, a causa di un probabile problema alla batteria. Il campione di Monaco dello scorso anno ha così saltato questa sessione, perdendo un’importante occasione per sistemare la messa a punto della vettura. La squadra di Woking celebra la sua 1000° partecipazione ad un GP, ma le aspettative per questo weekend non sono altissime. Oscar Piastri segna infatti un anonimo settimo tempo, dietro al francese Isack Hadjar. Il numero 6 è riuscito a scendere in pista, anche se in ritardo, grazie all’ottimo lavoro del team Red Bull. Hadjar aveva infatti urtato le barriere alla chicane della Piscina nelle FP1. Buone le posizioni dell’Audi, con Hulkenberg e Bortoleto in ottava e nona posizione. Chiude la top 10 Oliver Bearman con un ritardo di 1.430 secondi dalla vetta. Continuano i problemi per la Cadillac, con Bottas che firma il 21° tempo e Sergio Perez che provoca una bandiera rossa a meno di 5 minuti dalla fine della sessione. La monoposto del messicano si è fermata all’uscita del Casinò; inizialmente l’abitacolo si è riempito di fumo, poi l’anteriore destra ha iniziato a fare qualche fiamma, successivamente spenta grazie all’intervento dei marshall.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ NOOO! Lando Norris has stopped on track in his McLaren at the Nouvelle Chicane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tRvu1txM2R — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

I risultati delle FP2 del GP di Monaco

Lewis Hamilton (Ferrari) 1:13.026 Charles Leclerc (Ferrari) +0,111 Max Verstappen (Red Bull) + 0,168 George Russell (Mercedes) + 0,379 Kimi Antonelli (Mercedes) + 0,503 Isack Hadjar (Red Bull) + 1,061 Oscar Piastri (McLaren) + 1,062 Nico Hulkenberg (Audi) + 1,068 Gabriel Bortoleto (Audi) + 1,333 Oliver Bearman (Haas) + 1,430 Pierre Gasly (Alpine) + 1,471 Carlos Sainz (Williams) + 1,486 Alex Albon (Williams) + 1,547 Arvid Lindblad (Racing Bulls) + 1,722 Franco Colapinto (Alpine) + 1,732 Liam Lawson (Racing Bulls) + 1,759 Esteban Ocon (Haas) + 1,819 Sergio Perez (Cadillac) + 2,090 Lando Norris (McLaren) + 2,248 Fernando Alonso (Aston Martin) + 2,268 Valtteri Bottas (Cadillac) + 2,733 Lance Stroll (Aston Martin) + 3,148