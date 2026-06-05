GP Monaco, FP1: Ferrari al comando con Leclerc e Hamilton

GP Monaco, FP1: le Rosse dettano il ritmo nel Principato

Il weekend del Gran Premio di Monaco si è aperto nel segno della Ferrari. Nelle FP1 del GP di Monaco, Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo in 1:13.978, portando la SF-26 in cima alla classifica davanti al compagno Lewis Hamilton, staccato di oltre due decimi. Il pilota monegasco, fresco di rinnovo con la Scuderia, ha trovato subito un feeling ottimale con le stradine di casa. La monoposto di Maranello ha mostrato un’ottima confidenza con il tracciato del Principato, almeno in questa prima fase del weekend.

Lewis Hamilton ha confermato la competitività della SF-26 chiudendo in seconda posizione. Per il sette volte campione del mondo si tratta di un segnale incoraggiante in vista delle qualifiche, tradizionalmente decisive a Monaco. Il distacco di due decimi dal compagno di squadra non desta preoccupazione: la vettura sembra funzionare bene su entrambi i lati del box.

A nice way to start the Monaco GP weekend pic.twitter.com/G9t3IaUDge — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 5, 2026

Verstappen e Antonelli inseguono, il resto del gruppo è già attardato

Max Verstappen ha portato la Red Bull in terza piazza, ma con un ritardo già significativo: mezzo secondo dalla vetta in una sessione di prove libere è un dato che la squadra di Milton Keynes dovrà analizzare con attenzione. Il quattro volte campione del mondo non ha tuttavia mai nascosto di considerare Monaco uno dei circuiti più complessi da gestire con le monoposto moderne.

Quarto posto per Kimi Antonelli, leader del campionato, a mezzo decimo dall’olandese.

Dalla quinta posizione in poi il distacco ha superato il secondo, evidenziando una forbice già netta rispetto al vertice. George Russell ha chiuso quinto con la seconda vettura della Stella, a quattro decimi e mezzo dal compagno. Alle sue spalle, Lando Norris ha portato la McLaren in sesta piazza in una livrea speciale realizzata per celebrare il suo millesimo Gran Premio nel Circus.

Nico Hülkenberg ha centrato un ottimo settimo posto con l’Audi, anch’essa in versione speciale con la livrea gialla al posteriore. Oscar Piastri ha chiuso ottavo con la seconda MCL40, a 1.6 secondi dalla vetta. A completare la top ten troviamo Gabriel Bortoleto con la seconda Audi e Pierre Gasly con l’Alpine.

Due bandiere rosse interrompono la FP1 del GP di Monaco

La prima sessione di libere ha subito due interruzioni che hanno condizionato i piani di molte squadre. Isack Hadjar ha perso il controllo della Red Bull alla seconda chicane della piscina, entrando già con il retrotreno in sovrasterzo e colpendo le barriere prima con l’avantreno e poi nuovamente con il posteriore. La sessione si è fermata per circa dieci minuti, rallentando il programma di sviluppo di diversi team.

Nel finale, Fernando Alonso ha mancato la frenata alla chicane del porto. L’Aston Martin ha colpito il guardrail riportando danni all’ala anteriore. Lo spagnolo è comunque riuscito a rientrare ai box con la monoposto, evitando conseguenze più gravi. La seconda sessione di prove libere è in programma alle ore 17:00.