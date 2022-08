Battaglia in Alpine: chi prenderà il posto di Alonso?

Nonostante non ci siano gare ufficiali, il vero Gran Premio si sta giocando dietro le quinte dell’Alpine: diversi sono i candidati al volante di Alonso

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una battaglia in casa Alpine per trovare il sostituto di Alonso. Basti pensare all’animato teatrino messo in scena per Oscar Piastri. L’australiano era stato scelto da Alpine come partner di Esteban Ocon per la prossima stagione e sostituto dello spagnolo. Tuttavia, poco più tardi, il pilota ha smentito l’annuncio dicendo che non correrà per il team. Un duro colpo per Szafnauer e la squadra che adesso intende chiedere un risarcimento per i 3500 km di test e per i sette test indipendenti in cui il pilota è stato coinvolto.

Il team francese intende esercitare i propri diritti e dichiara: “Se qualcuno non vuole stare con te, è meglio che se ne vada, ma almeno una parte dell’investimento va recuperato“. Sfuriate a parte, il team principal dell’Alpine può stare tranquillo visti i molti candidati in corsa per occupare il sedile rimasto vacante. La battaglia in casa Alpine per sostituire Alonso si disputa su due fronti.

Vi sono coloro che sono fuori dalla Formula 1 e che vogliono farne parte l’anno prossimo. Poi ci sono quelli che fanno già parte del Circus, ma non intendono essere esclusi nel 2023. Il capo del team, infatti, non si dichiara certo preoccupato. Anzi, allontana l’idea di un’Alpine disperata, perché sono ben 14 i piloti interessati a quel posto. Anche se sicuramente non dello stesso livello di Alonso.

We wish Fernando the best for his future in Formula 1. Fernando has always been, and always will be, part of the Renault and Alpine family and we’re proud and privileged to have shared so many on-track moments together. pic.twitter.com/hyZOVdOKHb — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 1, 2022

La “short list” del casting

Il motivo del comunicato stampa da parte di Alpine risiede nel fatto che quello che è stato firmato è un contratto vincolante. Perciò questo consente ancora di mettere Piastri sul sedile della monoposto ex Renault. Il team, quindi non si arrende all’idea che l’australiano possa ricoprire un ruolo, ma la short list dei possibili candidati riguarda tre piloti in particolare: Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Pierre Gasly. Ricciardo verrà licenziato da McLaren per il 2023 e dunque andare in Alpine sembrerebbe un’ottima idea. Non solo perché il pilota era già stato compagno di Ocon, ma anche perché conosce il team da quando era ancora Renault.

Quanto a Gasly, per quest’ultimo l’Alpine rappresenterebbe un passo avanti in competitività. Sembra abbastanza chiaro, infatti, che il programma Red Bull non può garantirgli sbocchi per l’immediato futuro, visto anche il rinnovo di Sergio Perez fino al 2024. Infine, Mick Schumacher, il pilota figlio del Kaiser si candida per sostituire uno dei piloti titolari in casa Ferrari. La speranza è che Mattia Binotto possa preferire lui all’italiano Giovinazzi, qualora Leclerc o Sainz non potessero gareggiare.

Tuttavia, al momento l’accesso ai rossi è vietato per il 2023 e il 2024, quindi l’Alpine rappresenterebbe una buona alternativa. In questo scenario così incerto, una sola cosa è sicura: finché la questione Piastri non verrà risolta, Alpine non potrà ingaggiare nessuno. L‘intrigante mercato piloti è ancora aperto, pertanto staremo a vedere come finirà!

Federica Incatasciato