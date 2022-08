Hamilton: “Ritiro? Al momento sto pensando ad altre questioni”

Lewis Hamilton fa intendere che è ancora lontano il suo ritiro dalla Formula 1

Per sette volte Lewis Hamilton è salito nell’Olimpo del Motorsport. Per sette volte si è confermato Campione del Mondo, con costanza, forza e talento. Ma il britannico non vuole fermarsi qui. Se l’annuncio del ritiro a fine stagione di Sebastian Vettel ha colpito nel profondo la community di tifosi e addetti ai lavori, ma anche i piloti stessi, Hamilton ha rassicurato che, per il momento, il ritiro non è compreso nel suo prossimo futuro.

Secondo quanto riportato da Race Fans, ha affermato Hamilton: “Quello del ritiro è un promemoria che puntualmente è presente nella mia vita. Spesso realizzo di trovarmi in quella parte di carriera in cui le persone con cui mi sono inventato, con cui ho condiviso tanto e con cui ho corso per così tanto tempo stanno iniziando a ritirarsi. Prima che ce ne accorgiamo, si ritirerà anche Fernando [Alonso, ndr.] e poi sarò io il pilota più anziano, immagino”.

Ritiro? Hamilton dice ‘No grazie’

Successivamente, Hamilton ha proseguito: “Ritiro? Al momento ho altre questioni per la testa. Sto ancora pensando a come migliorare questa monoposto. Sto pensando a quali sono i passi che devo fare per far vincere di nuovo questa squadra che mi ha dato tanto. E spesso mi pongo delle domande. Quali sono i passi che dobbiamo fare per essere tutti allineati in questo sport, cosa possiamo fare per fare di più, per iniziare a riflettere veramente sul lavoro che stiamo cercando di svolgere in termini di diversità? Sto pensando a queste cose”.

“Sto ancora lottando per queste cose e sento ancora di avere molto da fare all’interno del mondo della Formula 1. Attualmente, non credo che opterò per il ritiro finché non sarò completamente esausto e non mi sarà rimasto più ‘carburante’, più forza e voglia di correre e di vincere”, ha affermato il britannico per concludere.