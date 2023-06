Alfa Romeo Sauber: James Key è il nuovo Direttore Tecnico

Si torna sempre dove si è stati bene. E’ il caso anche di James Key, ingegnere britannico che torna nel team di Alfa Romeo Sauber nel ruolo di Direttore Tecnico

La rivoluzione in casa del team svizzero è già iniziata da tempo. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro competitivo in ottica 2026, quando la Sauber Motorsport diventerà a tutti gli effetti un team ufficiale. I primi passi nel mercato degli ingegneri sono già stati compiuti. Il più recente riguarda l’acquisto da parte di Alfa Romeo Sauber di James Key, che andrà a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico della scuderia di Hinwil a partire dal 1 Settembre 2023, subentrando a Jan Monchaux.

Il britannico vanta oltre venticinque anni di esperienza in Formula 1. Questo nuovo incarico e il suo impatto che avrà sul modo in cui le operazioni della Sauber Formula 1 saranno modellate negli anni a venire non sono aspetti da trascurare. Difatti, questo acquisto si inserisce nella strategia stabilita all’inizio dell’anno dal CEO del Gruppo Sauber, Andreas Seidl, al fine di creare una chiara tabella di marcia su cui il team deve procedere.

Il ritorno a casa

Per il britannico, quello tra le mura svizzere è un ritorno. Quest’ultimo aveva già infatti ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico dell’allora Sauber F1 Team tra il 2010 e il 2012. Quelli sono stati anni fondamentali che hanno visto la rinascita della squadra e sono culminati con la produzione della C31, progettata dallo stesso Key. Questa vettura avrebbe poi ottenuto quattro podi nelle mani di Sergio Perez e Kamui Kobayashi, sfiorando la vittoria nel rocambolesco Gran Premio della Malesia del 2012.

Nel corso della sua carriera iniziata alla Jordan Grand Prix, Key è diventato il più giovane Direttore Tecnico della Formula 1, nel 2005, all’età di soli 33 anni. Dopo il suo periodo alla Sauber, il britannico è passato alla Toro Rosso, sempre ricoprendo il ruolo di capo dei tecnici. Infine, nel 2019 è approdato in McLaren , dove ha lavorato a stretto contatto con Andreas Seidl, contribuendo alla progressione della squadra, culminata in diversi podi e nella doppietta ottenuta nel Gran Premio d’Italia del 2021.

Le parole di Seidl e Key

Andreas Seidl, CEO del Gruppo Sauber ha commentato così l’arrivo di Key: “Sono lieto di dare il bentornato a casa a James. Troverà una squadra cambiata, ma l’impegno e la voglia di migliorarsi sempre sono rimasti immutati. Sono sicuro che assieme a lui e a tutto il nostro team potremmo continuare il nostro cammino di crescita. La nomina di James è un passo fondamentale in questo percorso: la sua esperienza straordinaria fornirà gli strumenti e la direzione necessari per affrontare le sfide del futuro“.

James Key invece afferma: “Sono felice di tornare a Hinwil per lavorare con vecchi e nuovi colleghi. Non vedo l’ora di guidare il reparto tecnico in uno dei momenti più critici della storia della Sauber, mentre ci avviamo verso un futuro nuovo ed entusiasmante. Ci sarà bisogno di tanto impegno e dedizione, ma sono sicuro di poter contare su ogni singolo membro del team. Sono grato ad Andreas per l’opportunità che mi ha dato e non vedo l’ora di ripagare la sua fiducia e di lavorare a stretto contatto con lui nelle sfide che ci attendono“.