Aston Martin, nuova partnership con TikTok

Lo sport si nutre dell’attaccamento dei fan. Lo sanno bene anche i team di Formula 1 che sempre più interagiscono sui social, e lo sa bene Aston Martin che si lega a TikTok

Una Formula 1 sempre più social quella d’oggi, che cerca con forza di avvicinarsi ai giovani. Una volontà che si rispecchia nella novità annunciata da Aston Martin: la scuderia britannica si lega a TikTok (sì proprio TikTok) per la creazione di contenuti esclusiva. Il social cinese sarà così l’Official Creator Partner di Aston Martin con lo scopo di dare nuova linfa al fanbase.

Today, @tiktok_uk becomes our Official Creator Partner. 🤝 With exclusive content, fan challenges and team insights, this partnership will create new and innovative ways to engage with the @AstonMartinF1 story. Find out more: https://t.co/Vg601r6gD6#WhereAllFansPlay #IAM — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 15, 2021

“TikTok sta diventando rapidamente una destinazione per la cultura e il fandom sportivo. C’è stato un importante aumento dei contenuti inerenti allo sport e alla Formula 1, con quasi 100 miliardi di visualizzazioni sui relativi hashtag. La piattaforma offre un’esperienza completamente immersiva incoraggiando la community a condividere la propria passione e la loro espressione creativa tramite brevi video”, così si legge sul comunicato.

“La partnership si concentrerà sui Gran Premi di Gran Bretagna e degli Stati Uniti – territori chiavi per entrambi i brand – e su eventi in cui verrà posta l’enfasi sui contenuti legati alla guida”. Per questo motivi a Silverstone il logo del network sarà presente pure sulle monoposto di Lance Stroll e di Sebastian Vettel.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI

Rob Bloom, Chief Marketing Officer, ha dichiarato: “Siamo assolutamente lieti di collaborare con TikTok, una piattaforma di contenuti di livello globale dove possiamo rivoluzionarci e innovarci a livello social”. “Stiamo investigando in maniera massiccia nello sviluppo e nella crescita dei contributi dei tifosi – che stanno diventando sempre più abili nel realizzare narrazioni uniche intorno a team e piloti che adorano.

“Al centro della campagna c’è uno spirito di co-creazione con i fans. Come TikTok, costruito nelle sue fondante dai suoi creators. Inoltre c’è la sensazione che questo genere di contenuti legati a questo sport non sia ancora propriamente sfruttato. [ndr. Perciò] lavorando insieme siamo in grado di unire la passione per il team e la community a sé legata per costruire un’eredità inerente al marchio”.

“Non vediamo l’ora di collaborare con Aston Martin per sviluppare e migliorare tali contenuti (…). Questa partnership espande ulteriormente la crescita di TikTok nel settore dello sport, e ci offre una fantastica opportunità per sviluppare la piattaforma e far crescere il pubblico”, il commento di Harley Johnson, Sport Marketing Lead, TikTok EMEA.