Ecclestone: “Hamilton non è più il combattente che era”

Alla vigilia della stagione 2021, la coppia Hamilton-Mercedes era data come la favorita. Gli spettatori erano già pronti ad un mondiale dominato del britannico, che lo avrebbe portato a vincere l’ottavo titolo e a rompere il record di Michael Schumacher. L’anno non si è ancora concluso, ma la realtà non è così simile alla fantasia. Hamilton e la Mercedes sono in difficoltà e si trovano costretti a inseguire la Red Bull di Max Verstappen.

Il sette volte Campione del Mondo si prepara a correre a Silverstone, pista di casa, dopo una striscia di cinque gare senza vittoria che lo posiziona alle spalle del rivale olandese con un distacco di 32 punti. Chi conosce bene la Formula 1 sa che tutto è possibile fino all’ultima gara. Anche nel 2017 e nel 2018, Hamilton si era trovato in svantaggio nei confronti di Sebastian Vettel, ma si è poi rivelato abile a recuperare. Tuttavia, quest’anno sembra esserci qualcosa di diverso. Infatti, nel corso della stagione lo abbiamo visto commettere numerosi ed insoliti errori.

L’ex capo della Formula 1 ha discusso con molte persone dopo la notizia dell’estensione del contratto tra Hamilton e Mercedes. In particolare, si è chiesto se la decisione di continuare la sua carriera nello sport sia dovuta ad una questione economica.

Alla PA News Agency ha dichiarato: “All’inizio dell’anno pensavo che avrebbe cercato di vincere il campionato e poi si sarebbe ritirato. Ma sembra di no, anche se non farei troppo affidamento sui contratti. Probabilmente ha dato un’occhiata al mondo della moda e della musica, ma si è reso conto che non è così facile fare soldi lì come in Formula 1”.

Secondo Ecclestone, Hamilton non sarebbe più il combattente di una volta e gli errori che sta commettendo ne sarebbero la prova. Infatti, per concludere ha spiegato: “Ho parlato con molte persone di questo e forse Lewis non è proprio il combattente che era. Ci sono molte occasioni quest’anno in cui avrebbe potuto fare meglio e non l’ha fatto. Non ha avuto nessuna vera sfida, i mezzi a sua disposizione sono sempre stati super e non ha dovuto fare nessuno lo sforzo. Ora forse sta pensando che farebbe meglio a prendersela un po’ più facilmente”.

