Aston Martin: Krack e lo sviluppo della AMR23

L’Aston Martin ha recentemente subito un’evidente battuta d’arresto, in quella che sembrava essere una stagione d’oro per la scuderia britannica. Il Team Principal, Mike Krack, ha sorpreso molti nel paddock facendo mea culpa e ammettendo di aver intrapreso una strada sbagliata nello sviluppo della vettura, rendendo difficile per loro mantenere il passo con le squadre di vertice come Mercedes, Ferrari e, più recentemente, McLaren. Lontano dall’utilizzare facili scuse, il lussemburghese non ha incolpato i cambiamenti nelle specifiche degli pneumatici o i limiti di spesa imposti dalla FIA come motivi per il calo di performance della squadra.

🗣️💥| Mike Krack has apologised to Fernando Alonso and Lance Stroll for Aston Martin’s performance slump

👉“I’m really sorry for our drivers that we have not maybe managed to keep up there.“

👉“But rest assured, we will try everything to come back.” pic.twitter.com/qSyFJH1575

