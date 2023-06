GP Spagna, l’ordine di arrivo

Il pilota olandese ha conquistato l’ennesima vittoria, davanti a Lewis Hamilton e George Russell, alla guida di una sorprendente Mercedes

Max Verstappen vince il GP di Spagna. Neanche a dirlo, l’olandese della Red Bull ha trasformato in vittoria la pole position conquistata ieri, guidando fondamentalmente sempre in solitaria e prendendosi anche il giro più veloce. Dietro di lui, a sorpresa, l’ordine di arrivo del GP di Spagna vede la Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell: le due Frecce d’Argento hanno avuto modo di verificare l’effettiva riuscita degli aggiornamenti già portati a Monaco, su un circuito più congeniale alla struttura della monoposto.

Quinta posizione per Sergio Perez: il messicano, partito dalla undicesima casella, è stato autore di un’ottima rimonta che lo ha visto recuperare posizioni tra sorpassi e pit stop. Dietro di lui, la Ferrari di Carlos Sainz: il pilota spagnolo ha cercato di superare Verstappen in partenza, senza però concretizzare il tentativo. Così come quella di Charles Leclerc, non andato oltre l’undicesima piazza, la Ferrari è sembrata piuttosto in difficoltà sul circuito spagnolo, soprattutto su gomma hard.

GP DI SPAGNA, ORDINE DI ARRIVO A SUON DI SORPASSI

Sul circuito di Barcellona non sono mancati i sorpassi, che hanno caratterizzato tanto la prima quanto la seconda metà di classifica. Dietro alla quinta posizione di Sainz, un po’ a sorpresa, si sono classificate le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Dopo una grande partenza del pilota canadese, le due monoposto si sono animate solo nelle battute finali, rendendosi protagoniste di una gara piuttosto anonima.

Buone invece le prestazioni delle due Alpine, rispettivamente nona e decima con le vetture di Esteban Ocon e Pierre Gasly. A sandwich tra i due, l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu. Ad aprire la seconda metà della classifica l’altra Ferrari, quella di Leclerc, che si è piazzata davanti a Yuki Tsunoda, penalizzato di 5 secondi per l’incidente proprio con Zhou. Tredicesima e diciassettesima le due McLaren: scattato dalla terza casella, Lando Norris è stato protagonista di un contatto con Lewis Hamilton nelle prime battute della gara, trovandosi costretto a cambiare l’alettone anteriore e perdendo di fatto il ritmo per il resto della gara.

Quattordicesima posizione per Nyck De Vries, davanti a Nico Hulkenberg. Diciottesima, invece, la Haas di Kevin Magnussen e Alex Albon. A chiudere la classifica, la monoposto di Valtteri Bottas e quella di Logan Sargeant. La classifica finale del GP di Spagna è dunque la seguente: