Aston Martin: ha senso lo scambio Vettel-Alonso?

La scuderia Aston Martin non ha perso tempo nel rimpiazzare Vettel con Fernando Alonso. La linea scelta dalla squadra è stata chiara fin da subito, un veterano per un altro veterano, da affiancare al giovane Stroll. Ma sarà davvero la mossa giusta?

Fulmine a ciel sereno. Alla gioia iniziale nel vedere Vettel aprire, finalmente, un account social, i più attenti si saranno ricordati che – a suo dire – questo sarebbe successo solo in casi estremi, come poi difatti è stato. L’annuncio del ritiro di Seb, ad inizio agosto, ha poi scaturito una serie di mosse molto interessanti sul mercato piloti. Per un quattro volte campione del mondo che se ne va, eccone subito un altro a rimpiazzarlo. Vettel per Alonso in casa Aston Martin, che nel giro di pochissimi giorni è stata molto abile a convincere lo spagnolo a sposare il progetto di Lawrence Stroll.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial)

Mossa che nel paddock ha sorpreso molti, tra addetti ai lavori e fans, essendo Aston Martin di molto inferiore ad Alpine nell’attuale stagione. Molti ma non tutti. Allo stesso Sebastian, infatti, è stato chiesto se fosse rimasto stupito da una simile scelta, ed il tedesco – a RacingNews365.com – ha replicato così: “Se sono sorpreso? Si e no. Quando hanno annunciato la notizia, non ci ho dato poi più di tanto peso. Dal weekend dell’Ungheria, dove sono iniziati i vari trasferimenti dei piloti, ho smesso di ascoltare queste notizie, non essendone implicato. Ciò che davvero mi interessa sono i cambi di regolamento e le notizie dal punto di vista tecnico-regolamentare. Le altre notizie le ho lasciate perdere. Le uniche news che sono venuto a sapere me le dicevano amici con cui ho avuto il piacere di passare questa pausa estiva, ma anche in tal caso non mi sono soffermato più di tanto.”

Su Ricciardo però…

La scelta di Sebastian di lasciare la Formula 1, tra le altre, ha in un certo senso dato vita anche alla telenovela più lunga dell’estate, ovvero quella tra Piastri-Alpine-McLaren, che tutt’ora non ha risposta. Con Piastri annunciato da Alpine, poi smentito dallo stesso pilota che pareva aver già firmato con McLaren, alla fine dei conti il grande escluso è stato Daniel Ricciardo. E per quanto Vettel non si sia interessato del mercato piloti, nella conferenza stampa del GP di Belgio, ci ha tenuto a spendere due parole sull’amico e collega australiano.

“Forse provo troppa empatia per i piloti di questo sport, ma alla notizia che McLaren ha appiedato Ricciardo, ne sono rimasto molto dispiaciuto. Non è affatto una situazione semplice da affrontare per lui. Credo sia ancora uno dei migliori piloti in griglia, e che McLaren abbia fallito non riuscendo ad estrapolare il potenziale che lui ha. Ho avuto il piacere di gareggiare contro di lui e di averlo come compagno di squadra, e il dispiacere di perdere contro di lui. Ovviamente non conosco i dettagli dell’accordo, ma appare chiaro che è stato messo in una situazione sgradevole e non semplice. Gli auguro il meglio e sono sicuro che le qualità che lui come pilota e come uomo torneranno ben presto a brillare agli occhi di tutti.”

“I think he’s still one of the best drivers” Sebastian Vettel reflects on racing with and against Danny Ric #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/mCN0dk09qt — Formula 1 (@F1) August 25, 2022

Un’estate così bollente come questa è da un po’ che non si vedeva, sotto diversi punti di vista, e ancora tante cose devono accadere. A questo punto, chi prenderà il sedile di Daniel? Come volgerà al termine la questione Piastri? E Alpine come rimpiazzerà il due volte campione del mondo? Queste e tantissime altre domande devono ancora trovare risposta nelle prossime settimane, e con tre weekend di gara consecutivi, il rientro dalle ferie sarà davvero molto interessante. Non ci resta che rimanere incollati sul divano e goderci lo spettacolo.