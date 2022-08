UFFICIALE: divorzio anticipato tra Ricciardo e McLaren

Dopo tante indiscrezioni e rumors a riguardo la McLaren Racing e Daniel Ricciardo confermano la risoluzione anticipata del contratto. L’australiano era sotto contratto con il team di Woking fino al 2023, ma le parti di comune accordo ne hanno deciso la rescissione anticipata. Così le strade di Ricciardo e McLaren si separeranno alla fine della stagione di Formula 1 del 2022.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022