Aston Martin, Alonso: "Il mio rapporto con l'ingegnere di gara..."

Fernando Alonso attualmente lavora con Chris Cronin, suo ingegnere di pista in Aston Martin. All’inizio dell’anno 2023, stagione d’esordio dello spagnolo nel team di Silverstone, la nuova coppia ha già riscosso successo.

Grazie ai sei podi, Alonso che nel weekend del GP Belgio ha compiuto 42 anni, ad oggi occupa il terzo posto nel Campionato Piloti.

Nel corso di un evento organizzato da Peroni Nastro Azzurro 0.0%, uno degli sponsor di Aston Martin, al quale hanno preso parte Fernando Alonso e Pedro de La Rosa, è stata registrata una nuova puntata di una serie ideata da Aston Martin, intitolata ‘A PitStop With’, alla quale hanno preso parte anche dei fan, che hanno avuto la fortuna di incontrare i piloti.

Proprio un fan, ha chiesto all’asturiano alcune domande, sulla miglior qualità che deve avere un ingegnere di gara. Fernando Alonso, che vanta di una lunga esperienza in Formula 1 e anche nel motorsport in generale, ha così risposto: “Penso che devono quasi diventare un amico del pilota“.

Pedro de La Rosa ha aggiunto: “Quando correvo e a ogni stagione, incontravo i miei ingegneri di gara, avevo bisogno di avere la sensazione che dopo il lavoro, potevo andare a bere una birra con lui, e che saremmo potuti diventare amici. Se hai quella sensazione, sai di poter aver fiducia in lui”.

“E poi quando il tuo ingegnere di gara, sente che non stai avendo una buona giornata, deve poter essere in grado di trasformare quel momento in prestazione,” ha così spiegato il brand ambasciatore di Aston Martin.

Alonso annuisce, e in conclusione aggiunge che la voce dell’ingegnere, rappresenta un’estensione del pilota al muretto: “Sono al 100% la vostra continuazione fuori dalla vettura“.

Top 5 in the race and valuable points for the team. It was a weekend with unpredictable weather and some ups and downs, but our car performed well in the race and we came away with a good result. See you next year, Spa! 👍 @astonmartinf1 #f1 #belgium pic.twitter.com/0IjLEcYGRb

— Fernando Alonso (@alo_oficial) July 30, 2023