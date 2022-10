Che ruolo avrà De la Rosa in Aston Martin?

Un altro spagnolo si unisce al progetto dell’Aston Martin per il 2023: ma che ruolo avrà Pedro de la Rosa?

I colori della Spagna sono sempre più radiosi all’interno del team inglese dopo l’annuncio di Pedro De la Rosa. L’ex pilota di Formula 1 che ha guidato per squadre come Arrows, Jaguar, McLaren, Sauber e HRT, si occuperà di comunicazione e marketing. Inoltre Pedro De la Rosa ricoprirà anche il ruolo di consulente per il nuovo programma di sviluppo dell’Aston Martin, andando a selezionare i prossimi contendenti per il sedile nel team dei prossimi anni. “Sono lieto di entrare a far parte del team Aston Martin come ambasciatore. Conosco già molti volti all’interno del team, avendo lavorato a lungo con Fernando Alonso. Non vedo l’ora di incontrare tutto lo staff”, ha sottolineato.

NEWS: We are delighted to announce the appointment of @PedrodelaRosa1 as @AstonMartinF1 Team Ambassador. Tap below to find out more. — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 13, 2022

Tre nomi leggendari per la stagione 2023

L’Aston Martin potrà contare per la prossima stagione su volti come Fernando Alonso, Pedro de la Rosa e Martin Whitmarsh. Quest’ultimo dal 1 ottobre è stato nominato come nuovo CEO del team inglese. Nel 2023 questi tre uomini, che un tempo erano alla corte della McLaren, si incontreranno nuovamente per far parte dell’ambizioso progetto di Lawrence Stroll. “Il potenziale della squadra è enorme e con l’approdo di Fernando si avrà una marcia in più per avere successo. Non vedo l’ora di lavorare con lui e con Lance Stroll, pilota di talento che ha sempre vinto nelle categorie minori” ha così proseguito Pedro De la Rosa.

“E’ il momento perfetto per entrare a far parte di tale organizzazione. Sfrutterò ogni opportunità che si presenterà, mentre costruiremo insieme un futuro entusiasmante“, ha così concluso lo spagnolo. Non ci resta perciò che aspettare l’inizio della prossima stagione per vedere i risultati dell’Aston Martin. Riuscirà il team britannico a lottare per la vittoria?

Valeria Caravella