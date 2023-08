Hamilton stuzzica Perez: “Se guidassi la sua monoposto darei filo da torcere a Max”

Lewis Hamilton vs Sergio Perez? Il pilota inglese ha recentemente ammesso come il pilota messicano sia l’unico a poter battere Verstappen, tuttavia la distanza tra i due nella classifica mondiale è di ben 125 lunghezze

Il desiderio di trionfo non è mai svanito dalla mente di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo è già da due stagioni ben distante per il raggiungimento del titolo mondiale a causa delle basse performance di Mercedes. Tuttavia, nella stagione corrente la scuderia inglese sta compiendo risultati incoraggianti, riuscendo a salire sul podio con entrambi i piloti in diverse tappe. Attualmente il pilota inglese si trova in quarta posizione nella classifica piloti, un risultato che per Hamilton non potrà essere colmabile nei confronti del leader, Max Verstappen.

L’unico a poterlo fare è Sergio Perez, compagno di squadra del pilota olandese. Tuttavia il confronto tra i due piloti Red Bull è a dir poco spaventoso: ben 125 lunghezze di distacco tra i due nella classifica mondiale, con 8 vittorie conquistate di fila dal pilota #1. A seguito di questo confronto, al emittente televisivo belga Sporga, Hamilton ha “punzecchiato” Perez, dichiarando: “Al momento, è impossibile battere la Red Bull a meno. Sono da otto decimi a un secondo più veloci al giro di tutti gli altri. Se fossi nella macchina di Sergio, Max non si divertirebbe così tanto”

Le speranze di Hamilton e Mercedes per il futuro

La scuderia inglese rispetto all’inizio di stagione ha svolto un’ottimo lavoro sugli aggiornamenti portati in questa prima parte di stagione. Sia Hamilton che Russell sono riusciti a salire in diversi appuntamenti sul podio . Ciononostante, Mercedes punta a ritornare alle vecchie glorie, sperando di poter ritornare a dominare già dalla prossima stagione

In merito alla stagione corrente, il pilota #44 ha dichiarato: “Nessuno di noi è felice nel senso che siamo dove vogliamo essere, ma facciamo continuamente passi avanti.” rimarcando successivamente la felicità di essere tornato sul podio – “Abbiamo ottenuto podi, abbiamo ottenuto un secondo posto, abbiamo ottenuto una pole quest’anno, il che è davvero fantastico. Stiamo facendo piccoli passi in avanti, la squadra sta lavorando duramente per tornare dove meritiamo di stare” ha concluso.