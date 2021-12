Arabia Saudita GP, Verstappen: “Un errore terribile”

A causa di un errore terribile durante l’ultimo tentativo nel Q3, Verstappen è costretto a partire dalla terza casella, alle spalle delle due Mercedes

Questa sera a Gedda si sono corse le qualifiche del penultimo appuntamento stagionale. La nuova pista si è confermata essere estremamente veloce e pericolosa. I muri ravvicinati, le velocità elevate e le vie di fuga praticamente insesistenti fanno trattanere il respiro agli aspettatori.

Questo weekend, i due rivali al titolo si sfideranno per il primo match point. Solo pochi punti li separano nella classifica piloti, entrambi cercheranno di tenere in vita la partita per sfidarsi fino all’ultima curva ad Abu Dhabi. Da una parte Hamilton, col sogno di battere qualsiasi record e diventare il pilota di Formula 1 più vincente di sempre. Dall’altra, il giovane olandese che vuole ottenere quello per cui ha sempre lottato.

Quello che vi stiamo raccontando quest’anno, è un mondiale tirato in cui ogni singolo punto e ogni minimo errore può fare la differenza. E’ per questo motivo che il terribile errore commesso da Verstappen durante l’ultimo tentativo del Q3 è ancora più pesante. Stava dando il meglio di sé e stava volando nei primi due settori, tanto che aveva già un vantaggio di più di due decimi sul tempo di Hamilton. I muri, però, non perdonano e lo costringono a fermarsi e ad accontentarsi del terzo posto.

VERSTAPPEN: “IL PASSO C’È”

Domani Verstappen partirà dalla terza casella, dietro le due Mercedes. Il GP dell’Arabia Saudita inizia in salita per la Red Bull, ma l’olandese non si lascia scoraggiare. Al termine delle qualifiche, si è mostrato deluso per l’errore commesso, ma ha anche ricordato di poter contare sulla velocità e l’ottimo passo gara dimostrato nella giornata di venerdì.

“Ho fatto un errore terribile“. – ha ammesso- “Ho fatto delle buone qualifiche. E’ un pochino difficile riscaldare le gomme su questo circuito però il passo c’è e lo stavamo dimostrando durante l’ultimo tentativo. Non so cosa sia successo esattamente. Stavo cercando di mantenere la macchina in pista per concludere il giro, però ho toccato con il posteriore e mi sono fermato. La terza posizione è deludente considerando il giro che stavo facendo, ma mostra che la macchina è veloce. Vediamo cosa riusciremo a fare in gara!”.