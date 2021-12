Una poltrona per due: se Max e Lewis arrivassero ad Abu Dhabi a pari punti?

Due gare al termine, e per la prima volta dopo molti anni ci sono due contendenti a giocarsi il Mondiale, entrambi pienamente in corsa. Chi dava per spacciato Hamilton si è dovuto ricredere: dal -19 di qualche settimana fa, l’inglese ha accorciato a soli 8 punti il distacco dal rivale olandese. Si corre prima in Arabia e poi ad Abu Dhabi, nella consueta passerella finale di Yas Marina.

Sono però già partiti i calcoli per capire, in caso di arrivo all’ultima gara ancora senza un campione (se Verstappen vince in Arabia e Hamilton arriva dal settimo posto in giù l’olandese sarà già iridato), cosa accadrà se i due avranno lo stesso punteggio in classifica generale.

INDIETRO NEL TEMPO

Era il 1974 quando Emerson Fittipaldi in sella alla McLaren M23 e Clay Regazzoni con la Ferrari 312 B3-74 arrivarono a Watkins Glen International con 52 punti a testa.

Tutti sappiamo poi come andò a finire con la vittoria Carlos Reutemann e il quarto posto del brasiliano che si aggiudicò il suo secondo titolo iridato mentre il pilota ticinese finì la gara ai margini della top ten per un problema tecnico.

MAX AVANTI NELLE VITTORIE

Quarantasette anni dopo potremmo ritrovarci in una situazione analoga se al Gran Premio dell’Arabia Saudita Hamilton dovesse aggiudicarsi la gara e il giro veloce, mentre per arrivare a pari punti al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale di Formula 1, Verstappen dovrebbe arrivare a questo punto al secondo posto. Quindi con una gara a disposizione e con questa ipotetica classifica sarebbe comunque in vantaggio il pilota olandese a fronte del numero di vittorie: 9 per Verstappen e 8 per Hamilton.

Ma quali sono i pensieri dei due piloti dopo la qualifica di ieri?

Lewis Hamilton: “È straordinario il passo e la velocità su questo tracciato. Sono orgoglioso del risultato perché ci è mancato qualcosa per tutto il fine settimana. L’obiettivo è vincere il campionato anche sappiamo che la Red Bull qui è stata grandiosa. Mi aspetto quindi una grande battaglia, ma io e Valtteri staremo sul pezzo“.

Max Verstappen: “È stato difficile riscaldare le gomme qui a Jeddah, non so cosa sia successo prima dell’incidente però ho toccato il muro. La terza posizione è deludente considerando il giro che stavo facendo, ma mostra che la macchina è veloce. Vediamo cosa riusciremo a fare in gara“