GP Arabia Saudita, griglia di partenza definitiva

LA PRIMA FILA DELLA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP ARABIA SAUDITA È COMPOSTA DAL DUO MERCEDES: HAMILTON E BOTTAS

Sul nuovo circuito di Jeddah, è Lewis Hamilton in pole position al termine delle qualifiche del GP Arabia Saudita. Sotto le luci dei riflettori, il pilota della Mercedes riesce a conquistare la pole e domani partirà dalla prima fila.

Prima fila targata Mercedes, quella che vedremo sulla griglia di partenza, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Mercedes con qualche difficoltà nella prima manche, soprattutto con Bottas che si è lamentato di un problema al motore. Anche per Lewis, non è stato facile a livello di grip delle sue gomme. Tuttavia, entrambi hanno poi fatto segnare di buonissimi tempi.

In seconda fila troviamo la Red Bull di Max Verstappen, finito a muro nel finale, compromettendo la possibilità di andare in pole. Accanto a lui, in quarta posizione Charles Leclerc su Ferrari. Il monegasco nella seconda sessione di prove libere, è stato autore di un incidente, danneggiando la monoposto. Bravissimi i meccanici, che sono riusciti a rimetterla a posto, con il pilota che in qualifica ha mostrato dei tempi interessanti. In terza fila troviamo Sergio Perez su Red Bull e Pierre Gasly con la sua AlphaTauri.

Quarta fila occupata dalla McLaren di Lando Norris e l’altra AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Chiudono la top ten, Esteban Ocon su Alpine e l’italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.

SABATO DA DIMENTICARE PER SAINZ E RICCIARDO

In sesta fila, troviamo Daniel Ricciardo su McLaren e Kimi Raikkonen sull’altra Alfa Romeo. Mentre la settima fila è occupata dall’Alpine di Fernando Alonso e la Williams di George Russell.

Alle loro spalle in ottava fila, c’è la seconda Ferrari di Carlos Sainz, in difficoltà in Q2, e Nicholas Latifi sulla Williams. In nona fila, troviamo le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll.

Chiudono la griglia di partenza, le due Haas con Mick Schumacher davanti al compagno di squadra Nikita Mazepin.

Qui di seguito la griglia di partenza del GP Arabia Saudita, che scatterà domani alle 14:00 (ore italiane).

LA GRIGLIA DI PARTENZA

PRIMA FILA

Lewis Hamilton (Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes)

SECONDA FILA

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

TERZA FILA

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

QUARTA FILA

7. Lando Norris (McLaren)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

QUINTA FILA

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SESTA FILA

11. Daniel Ricciardo (McLaren)

12. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13. Fernando Alonso (Alpine)

14. George Russell (Williams)

OTTAVA FILA

15. Carlos Sainz (Ferrari)

16. Nicholas Latifi (Williams)

NONA FILA

17. Sebastian Vettel (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

DECIMA FILA

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin (Haas)