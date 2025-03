Alpine, mea culpa per Doohan: “Abbiamo causato i rumors”

Nei mesi scorsi, circolavano voci sempre più insistenti sul futuro di Jack Doohan in Alpine, e minacciato da Franco Colapinto

Oliver Oakes ha ammesso la colpa di Alpine, per aver creato ‘rumors’ intorno al pilota Jack Doohan, in procinto di fare il suo debutto in Formula 1 nella stagione 2025, con una serie di speculazioni sul suo futuro.

Il team principal dell’Alpine, non crede che questo abbia messo il pilota australiano nella miglior posizione, per via delle continui voci sulla sua carriera in Formula 1.

Tutto ciò, avviene dopo l’ingaggio del più popolare e ben visto, Franco Colapinto come pilota di riserva nel team di Enstone. Una mossa di mercato un po’ a sorpresa, con Alpine che ha dovuto sborsare una certa cifra per portarlo via dalla Williams. In qualche modo, il team ha alimentato voci (poi infondate) che davano a Jack Doohan soltanto una manciata di giri per impressionare in questa stagione, altrimenti era fuori.

Oakes: “Come team abbiamo il dovere di eseguire”

Il pilota argentino e neo di riserva dell’Alpine, va ad aggiungersi a una schiera di piloti di riserva e collaudatori per la stagione 2025, come Paul Aron, Ryo Hirakawa e l’attuale pilota di Formula 2, Kush Maini. Oakes afferma che questo tipo di approccio è il più corretto per il team, e ammette di sentirsi in colpa per Doohan.

“Penso che sia giusto dire, che abbiamo causato un sacco di rumors,” ha dichiarato Oliver Oakes alla stampa.

“Essendo aperti, non l’abbiamo messo nella miglior posizione. Ma bensì, dall’altra parte penso che come team abbiamo il dovere di eseguire. Abbiamo uno staff di 900 persone che dipendono da noi, per fare la miglior scelta per il team. E penso, anche ad altre circostanze”.

“Dato che stiamo per andare incontro a un cambio di regolamenti, ora abbiamo quattro piloti di riserva. Come team, abbiamo bisogno di quello, perché è giusto poter avere uno sguardo sul futuro“.

“Ma mi dispiace per Jack. In quanto alla fine, probabilmente da ciò che abbiamo fatto, sono venuti fuori tutti quei rumors,” ha aggiunto il team principal.