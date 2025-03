Doohan contro Colapinto: il cambio in Alpine è già deciso?

Un destino già scritto per Jack Doohan?

Molti nel paddock di Formula 1 credono che sia solo questione di tempo prima che Jack Doohan venga sostituito da Franco Colapinto in Alpine. La possibilità di attrarre ingenti finanziamenti dall’Argentina, grazie al pilota sudamericano, rende questo scenario sempre più plausibile. Ma si tratta davvero di un piano già scritto?

L’interesse della Renault nel mercato sudamericano è evidente, e avere un pilota argentino rappresenterebbe un’opportunità strategica per la squadra. Tuttavia, sebbene Colapinto abbia già attirato l’attenzione di Alpine e Red Bull, il suo debutto non è stato impeccabile.

Nonostante ciò, la sua presenza ha riportato l’interesse per la Formula 1 in Argentina, un aspetto che la squadra francese potrebbe voler sfruttare a proprio vantaggio.

Briatore e l’interesse per Colapinto

Le speculazioni sul possibile cambio di piloti in Alpine sono alimentate anche dal ruolo di Flavio Briatore, da tempo estimatore di Colapinto. L’italiano ha più volte manifestato pubblicamente il suo supporto per il giovane pilota argentino, condividendo momenti significativi sui social media. Inoltre, il contratto di Doohan prevede una possibile rescissione dopo le prime cinque o sei gare, un dettaglio che rafforza le ipotesi di un suo imminente addio.

La scorsa stagione, Alpine ha offerto a Doohan l’opportunità di correre ad Abu Dhabi, una mossa interpretata da alcuni come un test per valutare la sua idoneità.

Il risultato non ha impressionato, lasciando spazio alle voci di un avvicendamento con Colapinto.

Doohan vs Colapinto: una lotta contro il tempo

Durante la conferenza stampa F1 75, Doohan ha dovuto affrontare domande insistenti sulla concorrenza con Colapinto. “Non ti senti indebolito dalla sua presenza?”, gli è stato chiesto. La sua risposta, seppur diplomatica, ha mostrato consapevolezza della situazione. Anche Oliver Oakes, suo sostenitore, ha cercato di minimizzare le voci di un imminente cambio, definendole semplici speculazioni.

Tuttavia, il trattamento riservato a Colapinto da parte di Alpine racconta un’altra storia. Oltre a ricevere un contratto triennale, il pilota argentino ha già ottenuto una certa visibilità e il supporto del team. Inoltre, alcuni sponsor argentini stanno già investendo nella squadra, aumentando le pressioni su Doohan.

Anche la questione economica contro Doohan: i finanziamenti dall’Argentina per Colapinto arriveranno davvero?

Se il passaggio di Colapinto in Alpine fosse solo una questione di soldi, allora il destino di Doohan sembrerebbe già segnato. Tuttavia, al momento, solo Mercado Libre ha ufficialmente sostenuto il pilota argentino. Altri sponsor, come Globant e YPF, non hanno ancora confermato il loro coinvolgimento con il team.

Nel frattempo, Alpine cerca di proteggere Doohan dalla pressione mediatica, limitando le domande su Colapinto durante le conferenze stampa. Questa strategia suggerisce che il team voglia dare al pilota australiano una reale possibilità di dimostrare il proprio valore.

Doohan ha un vantaggio chiave: è lui a essere in macchina, e non Colapinto. Finché sarà lui a correre, avrà la possibilità di convincere Alpine a mantenere la sua fiducia. La Formula 1 è un business, ma anche uno sport, e le prestazioni in pista restano fondamentali.

Sebbene i media siano pieni di voci sul suo imminente licenziamento, la realtà potrebbe essere diversa. Alpine ha investito in Colapinto, ma ciò non significa necessariamente che Doohan abbia già perso il suo posto. Come ha sottolineato Oakes: “Vogliamo il miglior pilota in macchina. Partiamo con Jack e Pierre, poi vedremo come andrà“.