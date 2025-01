UFFICIALE: Alpine annuncia Franco Colapinto come riserva

Colapinto vola in Alpine come riserva: futuro luminoso per il giovane talento

Il pilota argentino scriverà un nuovo capitolo della sua giovane carriera in Formula 1. Alpine ha ufficialmente ingaggiato Colapinto per il 2025 come riserva, dopo la sua brillante stagione di debutto nel 2024. L’argentino, criticato dopo aver sostituito Sargeant in Williams, ha dimostrato di avere tutte le carte regola per diventare uno dei protagonisti delle prossime stagioni. La sua velocità, la maturità mostrata in pista e la capacità di adattamento sono state caratteristiche che hanno impressionato di più.

Alpine, con questa scelta, dimostra di puntare sui giovani talenti e di voler costruire un futuro solido. Non dimentichiamoci che, tra i piloti di riserva, troviamo anche Paul Aron, anche lui esempio di come il team voglia puntare su piloti con non molta di esperienza ma che hanno dimostrato un grande talento, anche nelle categorie minori.

Come si inserisce l’argentino nel panorama dei giovani piloti?

Colapinto si inserisce in un ambiente sempre più attento ai giovani talenti provenienti da categorie minori, come la Formula 3 e la Formula 2. Oggi, molte scuderie guardano con molta attenzione alle performance di questi. Con il passare degli anni, abbiamo visto molti piloti arrivare nella classe regina del Motorsport a una giovane età, come Charles Leclerc, Lando Norris, Alex Albon e George Russel.

Anche nel 2025 vedremo ben 5 rookie in pista, a confermare che la Formula 1 sta diventando sempre più giovane. Il talento di Colapinto, quindi, potrebbe essere riconosciuto rapidamente, e i team potrebbero prenderlo in considerazione come potenziale pilota titolare nelle prossime stagioni. Il pilota argentino si trova a un punto cruciale della sua carriera. La sua esperienza in Formula 1 ottenuta nel 2024 potrebbe farlo rientrare nel mercato piloti di questa stagione, rendendolo nuovamente protagonista fisso in pista. Ciò potrebbe accadere a breve: girano voci, infatti, che il contratto di Jack Doohan scadrebbe dopo le prime 5 gare; se non dovesse essere all’altezza, Franco Colapinto potrebbe subentrare al suo posto. Il capitolo dell’argentino nel Circus, quindi, non si è ancora concluso, ma potrebbe prendere una nuova direzione.

Di Lucrezia Marano