GP Australia, le pagelle: Rookie bocciati

La stagione 2025 di Formula 1 si apre con una gara caotica all’Albert Park. Lando Norris trionfa grazie a una gestione impeccabile della pioggia e delle strategie, mentre Verstappen soffre e deve accontentarsi del secondo posto. Ferrari in difficoltà, rookie altalenanti e tanti ritiri. Ecco a voi i voti dei protagonisti del GP d’Australia nelle nostre pagelle!

Lando Norris (McLaren) – 10 e lode

Gestione perfetta. Parte bene, tiene dietro Verstappen e, nonostante il rischio con le gomme dure sotto la pioggia, recupera la leadership e porta a casa una vittoria meritata. Impeccabile.

Max Verstappen (Red Bull) – 9.5

Soffre più del previsto. Sfrutta gli errori McLaren sotto la pioggia, ma poi sbaglia a non fermarsi subito e si ritrova dietro Norris senza più possibilità di attacco.

George Russell (Mercedes) – 9

Non il più veloce in pista, ma sfrutta il caos per prendersi un podio importante. Guida con maturità e porta punti preziosi alla Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 8.5

Che debutto! In una gara dove anche i veterani sbagliano, lui si salva e chiude quarto. Sicuro, veloce e intelligente. Il ragazzo ha talento.

Alexander Albon (Williams) – 8.5

Williams non da podio, ma lui c’è. Gara solida, tiene la macchina in pista e raccoglie un buon piazzamento.

Carlos Sainz (Williams) – 1

Un incubo. Dopo l’incidente di Doohan, finisce fuori sotto safety car. Un errore che non ti aspetti da un pilota esperto.

Charles Leclerc (Ferrari) – 7

Ferrari sottotono, lui fa il possibile ma non è mai in lotta per il podio. Deve sperare in aggiornamenti rapidi.

Lewis Hamilton (Ferrari) – 6

Esordio amaro in rosso. Non ha ritmo, non ha grip, non ha risposte. Il lavoro da fare è tanto.

Oscar Piastri (McLaren) – 7.5

Nel GP di casa sbaglia tutto con la pioggia. Mentre Norris vince, lui scivola indietro e chiude lontano.

Fernando Alonso (Aston Martin) – 4

Sembrava in lotta per la top 5, poi sbaglia e finisce nel muro. Un errore evitabile, tra l’altro, del perenne rookie.

Liam Lawson (Red Bull) – 4.5

Brutto weekend. La pioggia gli crea problemi e finisce nelle barriere nel giro 47. Abbiamo perso Perez per…Perez?

Gabriel Bortoleto (Haas) – 4.5

Altro rookie che non arriva al traguardo. Un esordio da dimenticare.

Isack Hadjar (AlphaTauri) – 3

3 di incoraggiamento. Fuori al primo giro. Non è tutta colpa sua, ma il weekend di casa si chiude malissimo.

Un GP imprevedibile quello d’Australia che, come potete leggere dalle nostre pagelle e qui ha premiato i piloti più lucidi e punito ogni errore. McLaren brilla, Red Bull è lì, Mercedes cresce, Ferrari e Williams faticano. Sarà una stagione lunga e combattuta!