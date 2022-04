Alpine: ecco cos’è successo al motore di Alonso

Un problema inaspettato al motore ha costretto il due volte campione del mondo Fernando Alonso a fermare la sua Alpine all’ingresso della corsia box e a terminare il Gran Premio dell’Arabia Saudita a mani vuote

Nel dopogara lo spagnolo si era detto amareggiato di essere riuscito a intascare solamente due punti dopo due weekend di gara, ma era anche apparso ottimista, sostenendo che il ritmo della sua A522 fosse “un po’ migliore di quello che dicono i risultati” e di essere comunque contento delle prestazioni della sua monoposto.

Una questione anche di sfortuna dunque, come emerge dalle dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Avevamo un ritmo forte in gara e stavamo guidando comodamente al sesto posto quando abbiamo avuto il problema che ci ha fatti ritirare. Non sappiamo ancora cosa sia successo, indagheremo”.

“Abbiamo subito trovato il problema alla pompa dell’acqua”

L’amministratore delegato di Alpine, Laurent Rossi, ha finalmente svelato cos’è successo alla power unit Renault. A differenza di quanto si era ipotizzato in un primo momento, il guasto non riguarda il motore, ma la pompa dell’acqua. “Questo ha causato un problema di raffreddamento e poi una serie di eventi: il motore si raffreddava meno, l’olio si scaldava… creando più problemi” ha spiegato Rossi.

“Fernando ha potuto continuare a guidare e il motore girava ma ovviamente non in condizioni ideali. Abbiamo preferito fermarlo perché la pompa dell’acqua era guasta. Abbiamo già individuato la causa del problema e spero di averlo corretto per Melbourne“.

“È un problema delle nuove componenti, che stanno lavorando per la prima volta e che non abbiamo ancora avuto modo di convalidare, come tutti i team. La buona notizia è che non è qualcosa di strutturale e non è necessario mettere in discussione il motore stesso, il suo design o la sua architettura, perché il motore fa ciò che ci si aspetta da esso“, ha aggiunto.

Fernando Alonso sarà costretto a montare già la terza unità della stagione a Melbourne

Ci sono solo tre unità con motore a combustione interna consentite dal regolamento per l’intera stagione, ma Alonso avrà bisogno della terza già in Australia.

L’unità che ha costretto il pilota ad abbandonare la gara al 36° giro e a perdere la sesta posizione a Jeddah si è infatti guastata e per l’amministratore delegato il motore è ormai “perso”.

“Il problema è che la pompa dell’acqua è integrata nel motore. La pompa dell’acqua ha finito per disintegrarsi e cadere nel motore. Se avessimo voluto ripararla avremmo dovuto rompere il sigillo, quindi il motore è perso per noi. Sebbene la sua integrità non ne risenta direttamente, per noi è un motore in meno“.

Silvia Gentile