Norris: “Eliminare la batteria risolverebbe tutti i problemi”

Norris: “Basterebbe eliminare la batteria”

Lando Norris, dopo aver disputato il Gran Premio di Miami, si è espresso in modo deciso: secondo lui, eliminare la batteria risolverebbe i diversi problemi di questa nuova regolamentazione. Il campione del mondo in carica ha così suggerito la sua opinione in merito, dopo aver gareggiato in Florida. Diversi piloti hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle nuove vetture di Formula 1 durante le prime gare del campionato.

La FIA ha apportato delle modifiche in vista del Gran Premio di Miami dello scorso fine settimana, ma Norris non è convinto della loro efficacia. “È un piccolo passo nella giusta direzione, ma non è ancora al livello che la Formula 1 dovrebbe raggiungere”, ha dichiarato il numero 1 ai media, al termine della gara. “Credo che ieri, durante le qualifiche, abbiamo detto che se si spinge al massimo ovunque e si cerca di forzare come negli anni precedenti, si viene comunque penalizzati“.

Norris: “Speriamo che le cose miglioreranno fra qualche anno”

“Non si può andare a tavoletta ovunque. Non si tratta di dare gas subito e in ogni situazione”. Il pilota della McLaren ha poi continuato: “Non si dovrebbe mai essere penalizzati per questo genere di cose. Eppure si continua a farlo”. In configurazione da gara, l’effetto “yo-yo” si è comunque manifestato durante il Gran Premio. Questo rende un pilota molto vulnerabile al sorpasso dopo una propria manovra, a causa della batteria scarica.

Norris ha dichiarato di non vedere altra possibilità per risolvere completamente i problemi se non quella di eliminare del tutto la batteria dall’unità di alimentazione. “Onestamente, non credo si possa migliorare ulteriormente la situazione”, ha sottolineato. “Basta eliminare la batteria. Magari fra qualche anno sarà possibile”.

L’appuntamento con il prossimo Gran Premio sarà fra 3 settimane, quando la Formula 1 correrà sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, in Canada. Il weekend del 23 e 24 maggio sarà dedicato ancora al format Sprint e si prospetta essere un altro importante momento decisivo per la lotta al mondiale.