Alonso: “I risultati delle prime gare sono bugiardi, siamo migliori”

Solo due punti conquistati da Fernando Alonso nei primi due Gran Premi della stagione di F1 2022, tuttavia è ottimista per quanto concerne le prestazioni dell’Alpine e spera che dal weekend australiano in poi le cose cambino

Fernando Alonso difatti è riuscito a terminare esclusivamente una delle due gare stagionali disputate ad oggi, dovendosi ritirare in Arabia Saudita a causa di un problema, ma nonostante ciò ci sono molti motivi per essere ottimisti sull’Alpine per il proseguo della stagione 2022. Attualmente difatti il team francese è al quarto posto nel Campionato Costruttori ed è stato costante e capace di lottare sempre in top-10 e quindi di conquistare punti.

Il due volte campione del mondo crede di aver avuto “due fantastici weekend“ e che la posizione ideale della squadra fosse di terminare le gare in quinta o sesta posizione: “Penso di aver disputato due grandi gare. Una in Bahrain, ma purtroppo con una strategia sbagliata con la gomma in partenza, partire una usata ha compromesso tutta la mia gara, ma anche il motore non andava bene anche in Bahrain”.

LA SFORTUNA CI HA BEFFATO

Proseguendo, ha anche sostenuto: “In Arabia Saudita penso di essere stato molto veloce in qualifica, ma sono stato anche molto sfortunato perché alcuni piloti non avevano gomme nuove nel Q3 e il set rovinato è stato purtroppo il più veloce. Quindi abbiamo dovuto sorpassare alcune macchine e tornare alla nostra posizione naturale, che penso possa essere una quinta o una sesta posizione. Quindi è stato deludente avere solo due punti dopo due fantastici weekend”.

Il pilota spagnolo ha anche affermato di ritenere che il ritmo della sua A522 fosse: “Un po’ migliore di quello che dicono i risultati. Abbiamo regalato alcuni punti a quelli alle nostre spalle. È una lunga strada, la fortuna cambierà e speriamo di ricevere alcuni di questi doni in futuro. Sono contento della prestazione ma, come dicevo, abbiamo perso punti. Penso che potrei essere stato sesto o settimo in campionato, a dire il vero, e non sono in qualla posizione non perché non lo meritiamo, ma solo perché non abbiamo massimizzato il risultato”.