Mercedes e le quote Alpine: il commento di Ben Sulayem

Mercedes e l’ acquisizione delle quote di Alpine

Mercedes è tra gli interessati all’acquisto del 24% delle quote Alpine.

La partecipazione era stata acquistata nel 2023 per 233 milioni di euro dalla società di private equity indipendente Otro Capital. Ora però, con l’aumento del valore della scuderia, potrebbe essere rivenduta per una cifra che si aggira attorno ai 720 milioni.

Sono diversi i potenziali acquirenti: in passato si era fatto anche il nome di Christian Horner, ma a sorprendere maggiormente è stato l’interesse della Mercedes.

In un primo momento si vociferava che fosse Toto Wolff, team principal della Mercedes a voler acquistare le quote Alpine. Successivamente però Flavio Briatore ha chiarito che l’interesse arriverebbe direttamente dalla casa di Stoccarda.

“Quello che voglio dire è che so che si tratta di una trattativa con la Mercedes, non con Toto, ma con la Mercedes, e vedremo”, ha dichiarato Briatore, precisando che i colloqui riguardano esclusivamente l’azienda.

Bisogna ricordare che, indipendentemente da un eventuale ingresso nel capitale, Mercedes è già legata ad Alpine come fornitore di power unit fino al 2030.

Il team principal dell’Alpine ha poi aggiunto: “Al momento abbiamo tre o quattro potenziali acquirenti. Non dimentichiamoci che stiamo parlando della quota di Otro, non ha nulla a che vedere con Alpine. Ci sono alcuni candidati pronti a concludere”. Un modo per sottolineare come nulla sia ancora deciso e ricordare che il gruppo Renault manterrà il 76% delle azioni, conservando quindi il controllo del team.

Il commento di Ben Sulayem

Il presidente della FIA, Ben Sulayem, però si è dichiarato contrario alla proprietà multipla e che la Federazione sta valutando la situazione.

“Chi non sarebbe interessato alla quota di Otro?”, ha detto Ben Sulayem, “Davvero, ci sono tutti.”

“Possedere due team può andare bene, ma solo se c’è una motivazione valida…ma cosa si intende per motivazione valida? Finché non lo fai per impedire agli altri di entrare o per avere più peso nelle decisioni sui regolamenti, allora può anche essere accettabile.”

“Detto questo, penso comunque che possedere due team non sia la strada giusta, è una mia opinione personale, ma comunque stiamo analizzando la questione perché è un ambito complesso.”