Alpine: com’è il rapporto tra Ocon e Gasly?

La line-up piloti di Alpine, è formata da Esteban Ocon e Pierre Gasly. Tra i due a quanto pare, non corre buon sangue…

Esteban Ocon e Pierre Gasly sono ufficialmente compagni di squadra, nel team Alpine. Il primo weekend della stagione di Formula 1 2023, con il GP Bahrain, non si è rivelato un buon inizio, con entrambi i piloti che hanno sperimentato tanti alti e bassi, dal quale Gasly tuttavia ne è uscito meglio, peggio è andato per Ocon.

Gasly ha disputato una gara in rimonta, partendo dal fondo e tagliando il traguardo in nona posizione. Mentre Ocon è stato persino penalizzato, per ben 3 volte, prima alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla gara.

Si sa che entrambi i piloti, non godano della miglior relazione personale, malgrado abbiano la stessa nazionalità. A Pierre Gasly è stata fatta qualche domanda, al termine del GP Bahrain, a proposito di questa relazione e come pensa di lavorare insieme a Esteban, per il bene di Alpine.

Il team Alpine, ha scelto di prendere Pierre Gasly e formare una line-up francese, anche a fini promozionali, soprattutto in patria. Il team anglo-francese, ha voluto mostrare l’immagine di un’amicizia recuperata tra i suoi due piloti, escludendo la possibilità che nascano cattive dinamiche interne: “Va bene, stiamo lavorando insieme,” così ha commentato il pilota numero 10.

“È quello che è. Quando siamo compagni di squadra, non dobbiamo essere per forza dei migliori amici. Ma, dobbiamo rispettarci, e trovare il modo di lavorare insieme. Finora, non è andato molto male,” ha così aggiunto l’ex pilota di AlphaTauri, consapevole del lavoro che c’è da fare, insieme al neo compagno di squadra, per aiutare a migliorare laA523, la monoposto dell’Alpine che non si sta rivelando meno forte del 2022.

“Stiamo lavorando verso la stessa direzione, ed entrambi vogliamo che la macchina sia più veloce. In linea definitiva, va bene,” le parole di Pierre Gasly.

Pierre: “Entrambi abbiamo ottime ambizioni”

Successivamente, Pierre ha parlato del rapporto che mantiene e ha mantenuto nel corso degli anni con Esteban Ocon, considerando che il destino abbia voluto che entrambi si rincontrassero nello stesso team di Formula 1: “Ho sempre detto che la gente, sottovaluta i buoni momenti che passiamo. Nessuno conosce realmente la storia, tranne noi due”.

Il pilota francese numero 10, ha sottolineato di aver dei buoni ricordi di Ocon, malgrado alcune situazioni che hanno portato Alpine a prendere provvedimenti, per una miglior convivenza nel box.

“Entrambi vogliamo essere campioni, entrambi abbiamo ottime ambizioni. Questa è una delle ragioni, che ci hanno portato a essere in Formula 1. Abbiamo questa competizione, che ci ha condotto così lontani,” ha così sottolineato, il vincitore del GP d’Italia 2020.

In conclusione: “Finché siamo rispettosi dentro e fuori dalla pista, sappiamo che possiamo formare un’ottima coppia per le prossime stagioni”.