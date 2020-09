GP Italia, Gasly incredulo: “Non riesco a rendermi conto”

Gasly vince in modo inaspettato il GP d’Italia e ringrazia il suo team per il clamoroso risultato

Pierre Gasly è incredibilmente il vincitore del GP d’Italia 2020. Il pilota francese ha speso parole al miele per il team e per la strategia che gli ha consegnato il successo. Per il francese si tratta della prima vittoria in carriera e del secondo podio in Formula 1.

“Onestamente è incredibile. Non riesco nemmeno a rendermi bene conto di cosa è successo”, ha dichiarato subito dopo la vittoria “Eravamo veloci e siamo riusciti a massimizzare la bandiera rossa. Il primo podio lo scorso anno è stato “wow” per poi arrivare alla prima vittoria dopo pochi mesi, non riesco davvero a rendermi conto di ciò che è successo.”

“Non ho parole, questo team mi ha dato tantissimo; loro mi hanno permesso di arrivare al mio primo podio e io ho dato loro la mia prima vittoria. Non posso descrivere quanto sono felice e non riesco a ringraziare adeguatamente AlphaTauri e Honda per questo risultato. E’ una giornata fantastica.”

Intanto la Francia torna al successo ventiquattro anni dopo… “Sì, sono il primo vincitore francese dal ’96. Quando sono arrivato in Formula 1 era uno dei miei obiettivi cambiare questa situazione. Sicuramente non mi aspettavo che potesse arrivare adesso con l’AlphaTauri. Abbiamo continuato a concentrarsi su noi stessi e lavorare passo dopo passo, è davvero incredibile!”