Helmut Marko elogia Perez: “Non si è mai arreso”

Marko elogia il lavoro svolto fino a ora da Perez, indispensabile per la squadra e la scalata ai titoli mondiali del compagno di squadra

In Bahrain, Sergio Perez ha iniziato ufficialmente la sua terza stagione in Red Bull, superando di gran lunga i suoi predecessori che nel tempo hanno affiancato Max Verstappen: qualcosa che Helmut Marko ritiene “un gran risultato” alla luce dell’imbattibilità dell’olandese, per la quale elogia il messicano. Pierre Gasly, per esempio, ha resistito appena un anno a Milton Keynes, finendo spesso doppiato dal compagno di squadra e faticando nel passo gara. Di tutt’altro tipo l’esperienza di Alex Albon che, seppur abbia corso due stagioni con la scuderia austriaca, non ha raggiunto i risultati attesi.

Perez si è sempre dimostrato “uomo squadra”, capace di grandi sacrifici e gare ineccepibili, ottenendo risultati fondamentali per ambo i campionati. Vengono subito in mente le sue prestazioni in Turchia e Abu Dhabi 2021, quando fu determinante nell’aiutare Verstappen nella lotta mondiale. Per non parlare di quelle gare in cui ne ha fatto praticamente le veci come Monaco e Singapore 2022. Non è quindi un caso che, al termine della scorsa stagione, quando la sua permanenza in Red Bull non era più così scontata, si sia creato gran fermento nel paddock tra i team che cercavano di accaparrarselo.

“Perez non si è mai arreso”

“Sergio è sopravvissuto due anni al fianco di Max” ha detto Marko a Sport.de. “Non si è perso d’animo, non è stato distrutto come la maggior parte dei piloti che ha corso con lui, e quindi è un grande risultato sicuramente, non si è mai arreso”. Nonostante Perez abbia terminato entrambe le stagioni precedenti alle spalle di Verstappen, il consulente della squadra di Milton Keynes respinge l’idea che dovrà sempre essere il messicano a lasciare il posto in pista all’olandese: “Nel complesso l’obiettivo è che vogliamo conquistare il primo e il secondo posto nel Campionato del Mondo. Dal nostro punto di vista, non è predeterminato che si tratti di Max”.

Il contratto di Perez con la Red Bull scade alla fine del 2024, ma l’austriaco non sa ancora pronunciarsi sul futuro del pilota. “Sul contratto di Checo dobbiamo vedere come va il tutto, questi colloqui e considerazioni di solito iniziano prima o dopo la pausa estiva” termina Marko.

