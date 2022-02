Alonso rivela la presenza di dettagli interessanti sulla A522

La A522, presentata nella giornata di ieri, ha suscitato pareri contrastanti, ma per Alonso l’Alpine ha tra le mani un’arma che si potrà rivelare vincente

Con la presentazione dell’Alpine di ieri sera, la A522, sale a nove il totale delle monoposto rivelate fino a ora. Il team di Enstone si prepara alla nuova stagione con il duo piloti formato dal due volte campione del mondo Fernando Alonso e dal francese Esteban Ocon. Una coppia nata lo scorso anno, che più volte in pista si è mostrata pronta al lavoro di squadra. Per la seconda stagione consecutiva saranno loro a cercare di portare in alto l’Alpine. E con il cambiamento tecnico di quest’anno, secondo Alonso le possibilità saranno più alte.

L’asturiano si è infatti dichiarato soddisfatto del nuovo regolamento. In quanto permetterà anche ai team minori di poter ambire al podio e alle vittorie. In particolare, ha rivelato che la A522 nasconde dettagli interessanti che potranno essere scoperti soltanto vedendola correre in pista. “Mi piace molto la livrea della nuova vettura. Mi piacciono i colori, l’abbinamento.” ha infatti dichiarato dopo la presentazione, come riporta il sito RaceFans.net: “Ovviamente dobbiamo mantenere segreta la parte tecnica. Per prima cosa dobbiamo portarla in pista e vedere come si comporta“.

ALONSO: “SONO ENTUSIASTA PER LE NUOVE SFIDE”

In vista dei test invernali, che inizieranno nella giornata di domani, Alonso prospetta dei giorni di duro lavoro per poter ottenere il massimo delle prestazioni dalla propria monoposto: “Penso che sarà un inverno molto intenso per noi, in cui dobbiamo sviluppare la vettura il più velocemente possibile e imparare nuove regole. Ma abbiamo alcune soluzioni interessanti sulla monoposto e vedremo se riusciamo a sbloccare le prestazioni di cui abbiamo bisogno. Il prima possibile“.

“Questo è il mio secondo anno in Alpine e sì, sono probabilmente più ottimista dell’anno scorso. Le nuove regole ti danno la speranza che tutti possano cambiare e improvvisamente puoi essere più competitivo fin dalla prima gara. Quindi sono ottimista. Sono fiducioso del fatto che la squadra abbia fatto un buon lavoro con la monoposto. Siamo pronti. Sono molto entusiasta del nuovo regolamento“.