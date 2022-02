Ralf Schumacher: “Russell potrà battere Hamilton sin dall’inizio”

Ralf Schumacher afferma che il giovane George Russell potrebbe essere molto competitivo in questa sua prima stagione con Mercedes

Manca poco allo spegnimento dei semafori in Bahrain e tutti, tra appassionati e addetti ai lavori, sono curiosi di sapere quali saranno le prestazioni effettive delle monoposto 2022 in pista. Occhi puntati in particolar modo su Mercedes, che presenterà una nuova formazione di alfieri composta dal veterano Lewis Hamilton e dal giovane George Russell. Secondo l’ex pilota della massima categoria Ralf Schumacher, il talentuoso Russell potrebbe dare del filo da torcere sin dall’inizio al britannico sette volte Campione del Mondo.

In alcune dichiarazioni a Speedweek, ha affermato Schumacher: “Durante la presentazione della nuova Mercedes ho notato che fosse interessante quanto fossero gentili tra di loro i due piloti, Lewis Hamilton e George Russell. Il giovane Russell è stato molto attento con i suoi commenti e ha sottolineato che ora vuole imparare molto. Il tono, però, era abbastanza diverso quando George ha sostituito Lewis in Bahrain nel 2020, dove ha guidato in Mercedes al fianco di Valtteri Bottas”.

Mercedes pensa al futuro

Poi, Schumacher ha proseguito nelle sue dichiarazioni dicendo: “Ma sono convinto che i pensieri di Russell siano un po’ diversi e credo già che possa battere Lewis Hamilton sin dall’inizio di questa stagione. Inoltre, penso che la Mercedes abbia una formazione eccellente ora. Non ho mai capito bene perché ci è voluto così tanto tempo per sostituire Valtteri Bottas”.

“Penso che George Russell sia un talento eccezionale. Resta da vedere se si svilupperà come ha fatto Lewis Hamilton. Devo dire che il giovane Russell è davvero adatto a questo sedile, ed è capitato nel posto giusto al momento giusto. Dobbiamo anche ricordare che Lewis Hamilton ha 37 anni e la Mercedes deve pensare anche al proprio futuro”, ha affermato Schumacher per concludere.