Alonso punta la Indy 500, accordo vicino secondo Andretti

Alonso vicino a un accordo per tornare a correre la 500 Miglia di Indianapolis

Fernando Alonso, ora impegnato nella sua prima storica Dakar, è in lizza per tornare ad affrontare la 500 Miglia di Indianapolis, dopo una doppia esperienza nel 2017 e 2019. Il suo primo contatto con l’Indycar non era stato fortunatissimo. Dopo un’ottima prima parte di gara, che lo aveva visto a tratti anche in testa, la sua gara era terminata dopo una rottura del propulsore. Molta sfortuna anche nel 2019 quando, dopo un incidente nelle libere, non si era riuscito a qualificare per la corsa.

L’obiettivo di vincere la Tripla Corona è sempre nell’agenda del pilota Asturiano. Michael Andretti, proprietario dell’omonimo team, è pronto a concedergli una nuova chance e l’accordo tra le parti sembra vicino. L’ultimo intoppo deriva dal trovare uno sponsor, tema che vedendo protagonista il pilota spagnolo non dovrebbe creare troppi problemi.

“Non è ancora definito, ma sembra abbastanza buono” – ha dichiarato Andretti alla rivista americana Racer. “Vogliamo che accada, devo solo scapire come possiamo finanziarlo. Penso che possiamo trovare uno sponsor, ma … lancio i dadi, lo faccio firmare e spero che possiamo finanziarlo? Mi piace davvero lavorare con lui e voglio che ciò accada.”

UN ACCORDO CHE POTREBBE VEDERE LO SPAGNOLO IMPEGNATO ANCHE IN ALTRE TAPPE

Sembra che l’accordo possa prevedere anche qualche altra apparizione all’interno del campionato, oltre alla 500 Miglia: “Abbiamo parlato di fare più gare ed è possibile, ma nulla prima di Indianapolis. Non voglio fare nulla che danneggi gli altri nostri sforzi, ma sarebbe fantastico per la categoria” – ha concluso.