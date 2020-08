Alonso: “L’obiettivo è vincere la 500 Miglia di Indianapolis”

Fernando Alonso è totalmente convinto di poter lottare per la vittoria nella 104esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis

L’unico tassello che separa l’inarrestabile spagnolo dalla Triple Crown è l’Indy 500. Le prove libere effettuate hanno mostrato un buon passo gara che fa ben sperare. Infatti nonostante partirà in 26esima posizione, Alonso non nasconde che il suo obiettivo è tagliare il traguardo in prima posizione nella 500 miglia di Indianapolis, rendendosi così protagonista di un’efficace rimonta. L’asturiano si è preparato in modo maniacale effettuando innumerevoli giri, infatti neanche un brutto incidente avvenuto il giorno prima del Fast Friday l’ha fermato.

REPLAY: First incident of August involved @alo_oficial in Turn 4 during Happy Hour on day 2 of #Indy500 practice. #INDYCAR | @GainbridgeLife pic.twitter.com/LXAdV1zx8w — Indianapolis Motor Speedway (@IMS) August 13, 2020

SARA’ LA VOLTA BUONA PER OTTENERE LA TANTO AGOGNATA TRIPLE CROWN?

“Tagliare il traguardo un centimetro prima delle altre monoposto, questo è l’unico obiettivo. Penso che sarà una sfida per tutti. In gara le temperature saranno più elevate, quindi penso che ci siano molti fattori che renderanno la corsa difficile per tutti. Dobbiamo effettuare una buona strategia, avere ritmo ma anche un pizzico di fortuna. Dobbiamo cercare di trovare il miglior assetto per avere una monoposto veloce, specialmente verso la fine della gara. Partire dal fondo è più impegnativo, ma queste cose mi piacciono”, ha così dichiarato Alonso a riguardo della 500 Miglia di Indianapolis.

Dopo l’ultima sessione di prove libere, l’asturiano ha rivelato di aver provato diverse configurazioni. Alcune di esse sono state positive, così ha acquisito maggiore fiducia nella monoposto. Perciò ha concluso affermando: “Non si smette mai di imparare. Abbiamo modificato alcune cose: almeno due sono state positive e una negativa. Penso che abbiamo fatto un altro passo in avanti, infatti mi sento a mio agio con la vettura. Ciò mi rende felice”. Si prospetta dunque una gara in salita per Alonso, ma sembrano esserci buone possibilità di vittoria. Sarà la volta buona per ottenere la tanto agognata Triple Crown? In ogni caso, prima del 2023 non potrà effettuare l’Indy 500.

COME SEGUIRE LA GARA

Attraverso la piattaforma DAZN sarà possibile seguire la 500 Miglia di Indianapolis che inizierà alle 20:30 italiane (14:30 locali). La cerimonia pre-gara si svolgerà dalle 19:00 alle 20:15. Invece dalle 20:23 si effettuerà l’accensione dei motori, che poi porterà alla bandiera verde sette minuti dopo e quindi all’inizio di 200 incredibili giri. Il livetiming è fornito da racecontrol.indycar.com, e dall’App IndyCar.