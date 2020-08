Todt apre a un ritorno della Formula 1 a Indianapolis

Jean Todt spera che il circuito di Indianapolis possa tornare a ospitare la Formula 1

Nella giornata odierna si svolgerà la 104esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Uno storico circuito sul quale la Formula 1 ha corso, nella sua versione stradale, dal 2000 al 2007. Jean Todt ha recentemente affermato che l’iconico tracciato statunitense avrebbe tutte le carte in regola per tornare a ospitare la categoria regina del motorsport a quattro ruote.

“Chiaramente la responsabilità del calendario appartiene ai detentore dei diritti commerciali. Evidentemente Indianapolis ha tutti gli ingredienti per essere un luogo che possa ospitare la Formula 1, ha tutti i servizi”, ha dichiarato Todt a Motorsport.com. “Roger Penske e il suo gruppo hanno preso il comando e sono rimasto molto colpito da quello che ho visto questa mattina.

“Roger ha già ottenuto molto con strutture che erano già molto impressionanti e tutti i miglioramenti sono avvenuti in brevissimo tempo. Indianapolis è una specie di Silicon Valley delle corse automobilistiche negli Stati Uniti, quindi ovviamente se la commissione di Formula 1 proponesse di fare una gara a Indianapolis sarebbe molto buono per la Formula 1.”

Il managar francese ha successivamente parlato a proposito dell’impatto economico che la pandemia sta avendo e avrà sul Motorsport: “Penso che sia notevole ed encomiabile vedere tutti gli sforzi fatti nei diversi campionati: in Formula 1, in Formula E, nell’endurance, in IndyCar e in tutte le categorie di sport motoristici. Tutto per far rivivere le corse automobilistiche in questo momento”.

“La soluzione più semplice sarebbe aspettare che la vita torni alla normalità, ma non sappiamo quando questo potrà avvenire. Quindi è essenziale ricominciare e mi congratulo con tutto il lavoro che è stato fatto, incluso ovviamente a Indianapolis”.