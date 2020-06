Alonso contribuisce alla lotta contro il Coronavirus

Fernando Alonso ha donato tute del suo periodo trascorso in Ferrari per un’asta che la FIA, insieme alla Federazione Internazionale della Croce Rossa, sta organizzando per scopi benefici

In questo modo, anche il due volte Campione del Mondo si è unito alla lotta contro il Coronavirus, che si è esteso a macchia d’olio in tutto il mondo. Anche il Motorsport è stato colpito da tale Pandemia. Infatti iniziative del genere sono attualmente in corso per aiutare chi lotta costantemente contro questo dannato virus. Fernando Alonso contribuirà a questa asta, che prende il nome di #RaceAgainstCovid.

“Fernando Alonso è già una leggenda del Motorsport. Per l’asta per la lotta contro il Coronavirus organizzata da RM Sotheby’s ha donato delle tute utilizzate in Ferrari, per raccogliere fondi per aiutare l’IFRC che combatte contro il Covid19″ questo è il messaggio pubblicato dalla FIA sui suoi social network ufficiali. Come già menzionato nel testo, la FIA collabora con l’IFRC, la Federazione Internazionale della Croce Rossa. Non solo Fernando Alonso ha contribuito a questa causa, ma anche altri piloti e persino altri team lo hanno fatto.

ALTRI PILOTI E ANCHE ALCUNI TEAM CONTRIBUIRANNO

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno donato tute, guanti e anche stivali. Charles Leclerc ha dato all’asta la tuta che ha utilizzato quando ha vinto a Spa. Sebastian Vettel invece ha dato la tuta utilizzata quando ha vinto a Singapore lo scorso anno. Damon Hill ha donato sia la tuta che il casco con cui ha vinto in Australia nel 1995. Tom Kristensen ha anche contribuito donando le sue tute. Invece la Ferrari ha donato all’asta il suo simulatore e la Toyota, il telaio della sua TF 109. L’asta si terrà online e si svolgerà dal 15 al 22 giugno.